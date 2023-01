Συνελήφθη σήμερα το πρωί από τους καραμπινιέρους της Σικελίας ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Πρόκειται για τον άνθρωπο που οι Ιταλοί εισαγγελείς θεωρούν αρχηγό της μαφίας της Κόζα Νόστρα και διάδοχο των Τοτό Ριίνα και Τζουζέπε Προβεντσάνο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 9:35 (τοπική ώρα), όταν ο φυγόδικος μαφιόζος βγήκε από κλινική μέσα σε όχημα των καραμπινιέρων και φρουρούμενος από ισχυρές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο «αρχινονός» βρισκόταν στην κλινική Λα Μανταλένα του Παλέρμο, όπου και πραγματοποιούσε εξετάσεις λόγω ογκολογικού προβλήματος.

This is the moment police arrested Italy’s most wanted mafia boss, Matteo Messina Denaro, after 30 years on the run.

— Sky News (@SkyNews) January 16, 2023