Τσέλσι – Μούντρικ: Το χρονικό της «αρπαγής» της χρονιάς

Ένα από τα «μπαμ» του χειμώνα είναι έτοιμη να πυροδοτήσει η Τσέλσι. Για την ακρίβεια, η υπόθεση του Μιχάιλο Μούντρικ βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, καθώς οι «μπλε» τα έχουν βρει σε όλα με τη Σαχτάρ και απομένουν οι υπογραφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή ώστε να πάρει επίσημη μορφή το deal.

Ένα deal το οποίο χρειάστηκε να περάσει από χίλια κύματα. Δεν έχουν περάσει άλλωστε και πολλά 24ωρα από την τελευταία φορά που τα αγγλικά Μέσα έγραφαν ότι η Άρσεναλ τα είχε (σχεδόν) βρει σε όλα με τη Σαχτάρ. Το τελικό ποσό των «κανονιέρηδων» ωστόσο δεν ξεπερνούσε τα 85 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με όλα τα μπόνους.

Και κάπου εκεί εμφανίστηκε η Τσέλσι. Οι Λονδρέζοι δεν έδειξαν αμέσως έντονο ενδιαφέρον, παρά μόνο μια γρήγορη ματιά στην περίπτωση του Μούντρικ ο οποίος είναι με διαφορά ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει η Ουκρανία τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, οι «μπλε» συναντήθηκαν με τους ανθρώπους της Σαχτάρ πριν από περίπου 10 ημέρες, καθώς ο Ντάριο Σρνα βρέθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Κι όμως, ούτε καν μετά από αυτή τη συνάντηση δεν φάνηκαν να «ψήνονται» τόσο πολύ οι άνθρωποι της Τσέλσι, παρότι εντός του συλλόγου σχεδόν όλοι είχαν μόνο θετικά να πουν για την ποιότητα του Μούντρικ.

Όλα ωστόσο άλλαξαν τις τελευταίες ημέρες. Το μεγάλο πρόβλημα της Τσέλσι στην επίθεση άλλαξε εντελώς τα πλάνα. Ο Τοντ Μπόλι και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης είδαν ότι είχαν την ευκαιρία να «αρπάξουν» τον Μούντρικ μέσα από τα χέρια των συμπολιτών τους, οι οποίοι έμοιαζαν ανίκανοι να ολοκληρώσουν ένα δικό τους deal.

Έτσι και έγινε. Άνθρωποι της Τσέλσι βρέθηκαν στην Πολωνία και ουσιαστικά έφτασαν σε συμφωνία με τη Σαχτάρ μέσα σε ένα απόγευμα, προσφέροντας στους Ουκρανούς ένα πακέτο που φτάνει μέχρι τα 100 εκατομμύρια ευρώ μαζί με όλα τα μπόνους.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea board now in Poland trying to reach verbal agreement with Shakhtar for Mudryk and hijack the deal! Official bid ready close to €100m. 🔵 #CFC

Arsenal always been leading the race, in talks with Shakhtar after 3d official bid.

Mudryk position, now crucial. pic.twitter.com/CwWWerfoQ8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023