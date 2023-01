Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η τραγική ζωή της «πριγκίπισσας» του Έλβις

Ως μοναχοκόρη του Έλβις, η τραγουδίστρια Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ βρέθηκε από την αρχή της ζωής της στο προσκήνιο. Και όπως και ο πατέρας της, έφυγε νωρίς σε ηλικία 54 ετών από καρδιακή ανακοπή.

Πριν από λίγες μέρες, φανερά καταβεβλημένη, εμφανίστηκε ως επίτιμη καλεσμένη στις Χρυσές Σφαίρες όπου ήταν υποψήφια για βράβευση η ταινία «Ελβις» για τη ζωή του πατέρα της. Μάλιστα όταν ο Οστιν Μπάτλερ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία, ευχαρίστησε την Λίσα, η οποία τον χειροκροτούσε από κάτω.

Από τα τραγικά γεγονότα της ζωής της, μέχρι τους 4 γάμους, το ενδιαφέρον του κοινού για τη ζωή της δεν μειώθηκε ποτέ.

Η πριγκίπισσα του Έλβις

Γεννήθηκε το 1968, στο απόγειο της φήμης του Βασιλιά του Rock n’ Roll, δίνοντας σε αυτή τον τίτλο της πριγκίπισσας. Γρήγορα όμως το παραμύθι της οικογένειας διαλύθηκε με το διαζύγιο του Έλβις με την μητέρα της Πρισίλα το 1972, όταν ήταν μόλις τεσσάρων. Λίγα χρόνια αργότερα η ζωή της σημαδεύτηκε από τον θάνατο του πατέρα της το 1977. Εκείνη ήταν 9 και ο Έλβις 42 ετών.

Σύντομα, άρχισε τον πειραματισμό της με τα ναρκωτικά, με αποτέλεσμα η μητέρα της να τη στείλει σε μια σειρά από ιδιωτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένου ενός οικοτροφείου στο Ojai. Η Λίζα είχε δηλώσει το 2003 ότι ως παιδί «ήταν κάπως μοναχική, μελαγχολική και παράξενη».

Ξεκίνησε την καριέρα της το 2003 με το άλμπουμ, «To Whom It May Concern», το οποίο έφτασε στο Νο. 5 στο Billboard 200 και έλαβε την χρυσή πιστοποίηση εκείνο το καλοκαίρι. Έγραψε σχεδόν όλους τους στίχους του άλμπουμ και ενώ συμμετείχε και στην σύνθεση των μελωδιών.

Οι 4 γάμοι και ο Μάικλ Τζάκσον

Παράλληλα με τις μουσικές της αναζητήσεις, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϋ παντρεύτηκε τέσσερις φορές. Μεταξύ των γαμπρών ήταν ο Βασιλιάς της ποπ Μάικλ Τζάκσον και ο ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ.

Παντρεύτηκε τον μουσικό Danny Keough το 1988, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, τη Riley Keough, και έναν γιο, τον Benjamin Storm Keough.

Το ζευγάρι χώρισε τον Μάιο του 1994 και περίπου τρεις εβδομάδες αργότερα, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϋ παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον σε μια τελετή που έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως. Ο γάμος τους έληξε τον Ιανουάριο του 1996.

Δύο χρόνια αργότερα, παντρεύτηκε τον Νίκολας Κέιτζ αφού τον γνώρισε σε ένα πάρτι, αλλά έμεινε μαζί του μόνο για τρεις μήνες, από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2002. Το διαζύγιο τους οριστικοποιήθηκε το 2004.

Ο τέταρτος γάμος της ήρθε το 2006, με τον κιθαρίστα, μουσικό παραγωγό και σκηνοθέτη Michael Lockwood. Το ζευγάρι υποδέχτηκε τα δίδυμα Finley Aaron Love Lockwood και Harper Vivienne Ann Lockwood το 2007. Χώρισαν το 2016.

Η απώλεια του παιδιού

Το 2020, ο γιος της Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών, γεγονός που την συνέτριψε.

Με την ευκαιρία της «Εθνική Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Θλίψη» τον Αύγουστο, η τραγουδίστρια έγραψε ένα άρθρο για το περιοδικό People σχετικά με τη συντριπτική θλίψη που συνεχίζει να νιώθει για τον αιφνίδιο θάνατο του γιου της. Η Πρίσλεϊ είπε ότι διαπίστωσε ότι «η θλίψη δεν σταματά ούτε φεύγει ‘με οποιαδήποτε έννοια’».

«Ήδη παλεύω και ‘χτυπάω’ τον εαυτό μου αδιάκοπα εδώ και χρόνια, κατηγορώ τον εαυτό μου κάθε μέρα, και αυτό είναι ήδη δύσκολο να το ζεις, αλλά κι άλλοι θα σε κρίνουν και θα σε κατηγορήσουν, ακόμα και κρυφά ή πίσω από την πλάτη σου, κάτι που είναι ακόμα πιο σκληρό και οδυνηρό, μαζί με όλα τα άλλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.