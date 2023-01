Έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό αερίου που συνδέει τη Λιθουανία και τη Λετονία, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters η εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Λιθουανίας Amber Grid.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη βόρεια Λιθουανία, είπε η εταιρεία.

«Ερευνούμε την αιτία της έκρηξης», τόνισε ο εκπρόσωπός της.

