Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Μπέντζαμιν Μεντί, κρίθηκε αθώος για έξι κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής παρενόχλησης, σήμερα Παρασκευή (13/1), ενώ οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να εκδώσουν ετυμηγορίες για μία κατηγορία βιασμού και μία για απόπειρα βιασμού και θα δικαστεί εκ νέου στις 26 Ιουνίου για αυτές τις κατηγορίες, όπως ανακοίνωσε ο δικαστής Στίβεν Έβερετ.

Η δίκη ξεκίνησε στο Δικαστήριο του Τσέστερ-στη Βόρεια Αγγλία- από τον Αύγουστο, αφού 13 γυναίκες κατήγγειλαν κατηγορίες εναντίον του Μεντί και του συγκατηγορούμενου Λουίς Σαχά Ματουρί και ανακοίνωσε την απόφασή του σήμερα, μετά από 14 ημέρτες διαβουλεύσεων.

Καθώς ανακοινώθηκε η απόφαση, όπως αναφέρει το BBC, ο 28χρονος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι κάλυψε το πρόσωπό του και με τα δύο χέρια, και κινιόταν ελαφρά μπρος-πίσω.

Η Σίτι εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι ο σύλλογος έχει λάβει γνώση της ετυμηγορίας.

«Δεδομένου ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα που σχετίζονται με αυτήν την υπόθεση, ο σύλλογος δεν είναι σε θέση να σχολιάσει περαιτέρω αυτή τη στιγμή», ανέφερε η Σίτι σε ανακοίνωσή της.

Ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκε ότι ήταν «κίνδυνος για τις γυναίκες», ισχυριζόμενος ότι είχε μόνο συναινετικό σεξ.

