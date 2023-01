Τον πρεσβευτή της Σουηδίας κάλεσε η Τουρκία μετά τη διαδήλωση που πραγματοποίησαν Κούρδοι στην Στοκχόλμη όπου κρέμασαν ανάποδα ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πλάνα που δημοσίευσαν φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν υποστηρικτές του PKK, όπως ανέφεραν, να κρεμούν ένα ομοίωμα του Τούρκου ηγέτη σε διαδήλωση έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, δήλωσε ότι η Τουρκία καταδίκασε το βίντεο «με τον πιο έντονο τρόπο».

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Καλούμε τις σουηδικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά των τρομοκρατικών ομάδων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

