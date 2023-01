Θρήνος στο Χόλυγουντ, καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, ο ηθοποιός Άνταμ Ριτς, που έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Eight Is Enough».

Ο Αμερικανός άφησε την τελευταία του πνοή το περασμένο Σάββατο (7/1) στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά σύμφωνα με το TMZ , ο Ριτς βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του από φιλικό του άτομο.

Adam Rich, who starred in the enormous hit, «Eight Is Enough» has died … TMZ has learned. https://t.co/7Z2W86Xn2V

— TMZ (@TMZ) January 8, 2023