Η «κατάρα» του Άγιαξ

Σοκ προκάλεσαν στην Μπάγερν Μονάχου τα μαντάτα για τον Νουσαϊρ Μαζράουι. Ο Μαροκινός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 1,5 μήνα αφού διαγνώσθηκε με περικαρδίτιδα, την οποία φαίνεται πως προκάλεσε ο Covid-19. Οι γιατροί θα παρακολουθούν την πορεία της υγείας του διεθνή άσου και ανάλογα με την εξέλιξή της θα καθοριστεί και η ακριβής επιστροφή του στη δράση.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και το γεγονός πως ο Μαζράουι προέρχεται από τον Άγιαξ, αξίζει να σημειωθεί πως ο ποδοσφαιριστής των Βαυαρών προστίθεται σε μία λίστα παικτών με παρελθόν στον Άιαντα που στην πορεία της καριέρα τους αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα πει κανείς πως στην περίπτωση του Μαζράουι ευθύνεται ο κορωνοϊός, από την άλλη όμως δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητο πως ο συγκεκριμένος είναι ο πέμπτος πρώην ή νυν του Άγιαξ που δοκιμάζεται από θέμα με την υγεία του.

Δεν επανήλθε ποτέ

Το πρώτο και μεγαλύτερο ίσως σοκ από όλα ήταν το 2017 με τον Αμπντελάκ Νούρι. Ο 20χρονος τότε άσος είχε καταρρεύσει μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης του Άγιαξ με τη Βέρντερ Βρέμης. Η διάγνωση έκανε λόγο για μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να ξυπνά από το κώμα 2,5 χρόνια αργότερα, αλλά να μην είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι, χωρίς να είναι λειτουργικός, αλλά τουλάχιστον είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και να επικοινωνεί με τους γύρω του.

Επέστρεψε δριμύτερος

Τον Δεκέμβρη του 2019 ήρθε ακόμη ένα σοκ για τον Άγιαξ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βαλένθια στο Champions League ο Ντάλεϊ Μπλιντ ένιωσε έντονη αδιαθεσία και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά το ματς έδειξαν πως έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Ο Ολλανδός έμεινε εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά επέστρεψε στα γήπεδα και για το επόμενο εξάμηνο μάλιστα θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν.

Servus, Daley 🔴⚪

FC Bayern can announce the signing of defender Daley Blind on a deal till the end of the season.#MiaSanMia

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 5, 2023