Όταν οι τέως Πρίγκιπες προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media

Η κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα μετράει σχεδόν 50 χρόνια. Μαζί με αυτή, καταργήθηκαν και οι τίτλοι που φέρουν οι γαλαζοαίματοι, όπως Βασιλιάς, Δούκας, Πρίγκιπας κ.α. Το πολίτευμα της χώρας είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε επίσης: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Επιδεινώθηκε η υγεία του, απαισιόδοξοι οι γιατροί

Δεν έχουμε ελέω Θεού ηγέτες, που μεταβιβάζουν την εξουσία τους στις επόμενες γενιές.

Το γεγονός αυτό αν και αποτελεί κοινή παραδοχή, εν έτει 2022 υπήρξαν, όχι ένα αλλά δύο περιστατικά «επαναφοράς» τέτοιων τίτλων για τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον ενώ, όπως είναι φυσικό, βρέθηκε στην καρδιά του προγράμματος του BBC.

Η βρετανική τηλεόραση ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη διαδοχή, το πρωτόκολλο, την τελετή, την κηδεία κ.ο.κ από τη στιγμή του θανάτου της. Σε αυτό το πλαίσιο, το BBC κάλεσε και τον Παύλο Γλίξμπουργκ για να μιλήσει για εκλιπούσα. Ωστόσο, το βρετανικό μέσο ενημέρωσης αποφάσισε να του δώσει τον τίτλο του πρίγκιπα, διαδόχου του θρόνου, της Ελλάδας, αποκαλώντας τον Παύλο «Crown Prince of Greece».

Όπως ήταν φυσικό το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή του κόσμου, με τη φωτογραφία από την εν λόγω συνέντευξη να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες του Twitter να αποδοκιμάζουν το γεγονός.

Η «ανακήρυξη» του Παύλου σε πρίγκιπα μπορεί να οφείλεται σε γκάφα μπορεί και στον υπερβάλλοντα ενθουσιασμό από τη διαρκή ενασχόληση γύρω από το βρετανικό στέμμα. Σε κάθε περίπτωση μετά το BBC και άλλα βρετανικά μέσα επιμένουν να αλλάζουν το πολίτευμα της Ελλάδας.

The Greek monarchy was abolished in the 70s, the royal family were personae non grataein, their passports annulled and their estates seized by the state and repurposed, there is no crown prince of Greece (there is a person who would have been in theory, but this is dumb) pic.twitter.com/H5VphOn1E0

Major news outlets trying to force a monarchy down Greece’s throats #crown_prince_of_greece pic.twitter.com/hDl5EY54d7

There is no «Crown Prince of Greece». Monarchy in Greece has been abolished since 1974.

Unless BBC did a general research about parasitism and the environment. pic.twitter.com/D9Qsfu6fq1

— Praxis Review (@praxis_review) September 18, 2022