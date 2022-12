Καμπότζη: Δέκα νεκροί και 50 τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε καζίνο – Δείτε βίντεο ντοκουμέντα

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και καζίνο στην Παοϊπέτ (δυτικά), πάνω στα σύνορα της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη, εν μέσω των εορτών του τέλους του έτους.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περί τις 23:30 (τοπική ώρα· χθες Τετάρτη στις 18:30 ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City Hotel and Casino, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «περίπου δέκα άνθρωποι» και να τραυματιστούν άλλοι «τριάντα», σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό σε αναφορά της αστυνομίας την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην Ταϊλάνδη, οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, 53 τραυματίες και οκτώ αγνοούμενους.

WATCH: #BNNCambodia Reports. At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 29, 2022

Βίντεο με φρικτές σκηνές

Δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία στη γειτονική ταϊλανδική επαρχία Σα Κέο, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας αυτής. Άλλοι περίπου εξήντα απλώς υποβλήθηκαν σε εξετάσεις που τους δόθηκαν εξιτήρια.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει το επιβλητικό κτίριο να φλέγεται.

Update & Inside Video

#Fire At The Grand Diamond City Hotel & Casino In Poipet, #Cambodia, Leaves At Least 10 People Dead, 30 Others Injured, And Potentially Dozens Missing. The Fire Is Still Only About 70% Contained. #GrandDiamond #Poipet TELEGRAM 👉 https://t.co/anmxTr9HCh pic.twitter.com/nOpmPYmdpu — Top Disaster (@Top_Disaster) December 29, 2022

Ορισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα εικονίζουν τις επικίνδυνες προσπάθειες πυροσβεστών οι οποίοι, με τη βοήθεια γερανού, προσπαθούσαν να βγάλουν από το κτίριο που καίγεται ανθρώπους παγιδευμένους σε ταράτσα ή περβάζια παραθύρων.

🚨 BREAKING VIDEO: Massive fire at the Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodia, with an unclear number of people hurt. #Breaking #BreakingNews #Cambodia #Poipet pic.twitter.com/EJS5y0kIaw — Breaking News Video (@BreakingVideoHQ) December 29, 2022

Το οκταώροφο συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένης της κλειστής αερογέφυρας που συνδέει τα δύο κτίριά του, έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

🚨 BREAKING VIDEO: Massive fire at the Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodia, with an unclear number of people hurt. #Breaking #BreakingNews #Cambodia #Poipet pic.twitter.com/EJS5y0kIaw — Breaking News Video (@BreakingVideoHQ) December 29, 2022

Ανθρωποι πηδούν από την οροφή γα να σωθούν

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής της χώρας με πολλά οχήματα και συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση.

Μέλος ομάδας πρώτων βοηθειών της Ταϊλάνδης που επιχειρούσε επιτόπου διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο ξενοδοχείο και καζίνο ιδίως εξαιτίας του γεγονότος ότι στα δάπεδα είναι εγκατεστημένες μοκέτες.

Πρόσθεσε πως είδε ανθρώπους να πηδούν από την οροφή για να σωθούν από τις φλόγες.

Footage of people jumping from the burning casino hotel in Poipet as a massive fire burns uncontrollably with reports of many still stuck inside the hotel. pic.twitter.com/w1GpiF7wbx — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 29, 2022

Στο Grand Diamond City εργάζονται κάπου 400 άνθρωποι, σύμφωνα με την καμποτζιανή αστυνομία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει σαφή ακόμη.

200 μέτρα από την Ταϊλάνδη

Στο ξενοδοχείο και καζίνο βρίσκονταν πολλοί ξένοι όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, ανέφεραν νωρίτερα τοπικά ΜΜΕ.

Η νομοθεσία απαγορεύει στους πολίτες της Καμπότζης —μιας από τις πιο φτωχές χώρες της Ασίας— να συμμετέχουν σε τυχερά παιγνίδια με χρήματα σε καζίνο.

Η Παοϊπέτ, δημοφιλής προορισμός για τους ξένους λάτρεις των τυχερών παιγνίων, έχει πολλά καζίνο που προσελκύουν πάνω απ’ όλα Ταϊλανδούς, οι οποίοι θέλουν να παίξουν νόμιμα — τα καζίνο είναι απαγορευμένα στην Ταϊλάνδη.

Το Grand Diamond City βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από το συνοριακό φυλάκιο, πάνω στον δρόμο που συνδέει την Μπανγκόκ με τη Σιέμ Ρίεπ, τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του Ανγκόρ, σε μικρή απόσταση.

Τους τελευταίους μήνες, έχουν εκδηλωθεί αρκετές πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, που αποδόθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι δεν τηρούνταν καν οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

Τον Αύγουστο, πυρκαγιά σε ντισκοτέκ κοντά στην Πατάγια της Ταϊλάνδης στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους, κυρίως νέους που είχαν πάει να γιορτάσουν.

Τον Σεπτέμβριο, 32 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε καραόκε μπαρ σε προάστιο της πόλης Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ.

Πηγή: ΑΜΠΕ