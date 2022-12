Σχεδόν 200 εκατομμύρια Αμερικανοί επηρεάζονται από τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που έχει επιφέρει με τουλάχιστον 12 θανάτους ενόψει του Σαββατοκύριακου των εορτών.

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή. Η καταιγίδα εκτείνεται σε πάνω από 3.200 χλμ., από το Τέξας των ΗΠΑ έως το Κεμπέκ του Καναδά.

Κακοκαιρία «ιστορικών διαστάσεων» στις ΗΠΑ – Διακοπές ρεύματος και χάος στις μεταφορές

Σύμφωνα με το BBC, ο κυκλώνας-βόμβα, κατά τον οποίο η ατμοσφαιρική πίεση πέφτει κατακόρυφα, έφερε συνθήκες χιονοθύελλας στις Μεγάλες Λίμνες στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά.

Στον Καναδά, το Οντάριο και το Κεμπέκ δέχτηκαν το μεγαλύτερο βάρος της καταιγίδας από την Αρκτική, με διακοπές ρεύματος για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας ήταν υπό επαγρύπνηση για σφοδρό κρύο και χειμερινή καταιγίδα.

A pot of boiling water turns into snow instantly in freezing temperatures in Montana, US.#BombCyclone #Cyclonebomb #WinterStorm pic.twitter.com/p0HTf2yD8G

— Mubi Minati (@MubiMinati) December 23, 2022