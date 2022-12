Βαθμολογία

5: εξαιρετική

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

***

«Η βασίλισσα του χιονιού» (The velvet queen/ La panthere des neiges, Γαλλία, 2021)

Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Βενσάν Μινιέ ενός από τους πιο διακεκριμένους φωτογράφους της άγριας ζωής (που εδώ συν σκηνοθετεί με την Μαρί Αμιγκέ) και του Σιλβέν Τεσόν, συγγραφέα και φυσιοδίφη, το ντοκιμαντέρ «Η βασίλισσα του χιονιού» μας μεταφέρει στο μαγικό τοπίο του Θιβέτ όπου η δράση του λαμβάνει χώρα. Τα βουνά, η έρημος, το κρύο, τα πουλιά και τα ζώα γίνονται τα στοιχεια μιας αναζωογονητικής φιλμικής εμπειρίας που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς σε μεγάλη οθόνη – ειδάλλως η μαγεία της κινδυνεύει να χαθεί.

Μαζί τους ανακαλύπτεις την τέχνη του καμουφλάζ – χάρισμα ορισμένων ζώων και εργαλείο τους για την επιβίωση – όπως επίσης νιώθεις στο πετσί σου την αγωνία του φωτογράφου να απαθανατίσει την ομορφιά που τον «πνίγει». Απολαμβάνεις την παρουσία άγριων και ήρεμων ζώων σαν να είναι κι αυτά φίλοι σου – οι αντιλόπες, οι αρκούδες, οι αλεπούδες, οι σκίουροι, οι τίγρεις, τα γεράκια, οι λαγοί και φυσικά η λεοπάρδαλη του χιονιού που βρίσκουμε στον τίτλο της ταινίας.

Η μουσική συνοδεία του Νικ Κέιβ και του Γουόρεν Έλις λειτουργεί καταλυτικά (σαν να ακούς κάποιους ακόμα ήχους της φύσης) και τέλος κατανοείς πλήρως την ουσία της λυρικής αφήγησης του Τεσόν ο οποίος ανάμεσα σε άλλα λέει: «Το να βλέπει κανείς ένα άγριο ζώο αντιστοιχεί με το να κολλάς το μάτι σου σε μια μαγική κλειδαρότρυπα. Είναι μια όψη του κόσμου που θα μπορούσαμε να μελετήσουμε, να φωτογραφίσουμε, να περιγράψουμε, ίσως και να καταλάβουμε και σίγουρα να καταστρέψουμε αλλά με την οποία μας απαγορεύεται να επικοινωνήσουμε αφού η μοίρα μας έχει διώξει από εκείνη τη χρυσή εποχή» (το βιβλίο του Τεσόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ).

Βαθμολογία: 3 ½

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ – ΑΕΛΛΩ – ΝΑΝΑ – ΙΝΤΕΑΛ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

***

«Η συνομωσία του Καίρου» (Boy from heaven, Σουηδία/ Γαλλία/ Δανία/ Φινλανδία, 2022)

Πολυεπίπεδη και ιδιαίτερη, η τελευταία ταινία του Σουηδού, αιγυπτιακής καταγωγής σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ταρίκ Σαλέχ («Κάιρο εμπιστευτικό»), έχει ως βασικό σκηνικό χώρο το Αλ Αζχάρ, το Κέντρο Ισλαμικής Μάθησης που δημιουργήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου από τους Φατιμίδες και που ανέκαθεν οι εκεί κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να ελέγξουν χωρίς όμως επιτυχία.

Κράτος εν κράτει στην κυριολεξία, το Αλ Αζχάρ θα γίνει η αρένα μιας σύνθετης ιστορίας μέσω της οποίας, έχοντας ως βάση το ανθρώπινο στοιχείο, ο Σαλέχ αποπειράται έναν ευρύτερο σχολιασμό γύρω από ένα σωρό μουσουλμανικά ζητήματα – και τα καταφέρνει θαυμάσια. Oλα θα ξεκινήσουν από τον θάνατο του μεγάλου Ιμάμη που θα πρέπει να αντικατασταθεί – αν και το ερώτημα είναι από ποιόν;

Ο Πρόεδρος της χώρας θέλει κάποιον που να μπορεί να χειρίζεται, λαοφιλής όμως είναι ένας άλλος, ένας τυφλός, οπότε ήδη δημιουργείται ένα πρόβλημα ισορροπίας ανάμεσα στην πολιτική και την θρησκεία, των οποίων οι σχέσεις είναι εύθραυστες και ένας εμφύλιος πόλεμος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεσπάσει. «Η εξουσία είναι ένα σπαθί με δύο όψεις – μπορεί εύκολα να σου κόψει το χέρι» όπως πολύ σωστά ακούμε κάποια στιγμή.

Και αυτό δεν θα είναι το μόνο θέμα στην ατζέντα του Σαλέχ όπου θα βρούμε επίσης το ζήτημα των τζιχάντ, το ζήτημα της διγαμίας στην κορυφή της θρησκευτικής ελίτ, το ζήτημα της κατασκοπίας μέσα στο Κέντρο όπως και εκείνο της κατάχρησης εξουσίας από την Κρατική Ασφάλεια της χώρας. Το αποτέλεσμα είναι ένας απίστευτος και ελκυστικά κινηματογραφημένος δαίδαλος από προδοσίες, φόνους και πισώπλατα χτυπήματα με συνδετικό κρίκο έναν πρωτοετή φοιτητή από την επαρχία.

Είναι ο Αδάμ (Ταουφίκ Μπαρχόμ), γιος ψαρά, ο οποίος έχει περάσει στην σχολή γεμάτος όνειρα που θέλει να υλοποιηθούν – αλλά που να’ξερε; Οπως η ίδια η ταινία, έτσι και αυτός προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε τεντωμένο σχοινί, στην μέση όχι μιας αλλά πολλών πλεκτανών από την στιγμή που αναγκάστηκε να γίνει ο πληροφοριοδότης της Κρατικής Ασφάλειας έχοντας στρατολογηθεί από έναν συνταγματάρχη (Φάρες Φάρες).

Η μεταξύ επαφή τους είναι η μοναδική νότα αληθινής ανθρωπιάς σε αυτήν την κυνική και άγρια ταινία, ένα γνήσιο (και ασυνήθιστο) πολιτικό θρίλερ της πρώτης γραμμής που βραβεύθηκε για το σενάριό του στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών.

Βαθμολογία: 3 ½

ΑΘΗΝΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΙΝΤΕΑΛ – ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΑΒΑΝΑ – ΣΙΝΕΑΚ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ΟΛΥΜΠΙΟΝ – ΒΑΚΟΥΡΑ κ.α.

***

«Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία» (Puss in Boots: The Last Wish, ΗΠΑ, 2022)

Η υψηλή τεχνική στο σχέδιο εναρμονίζεται με θαυμάσιες ιδέες και πανέξυπνους διαλόγους στην τελευταία animation περιπέτεια του Παπουτσωμένου Γάτου τον οποίο πρωτογνωρίσαμε το 2004 ως δευτεραγωνιστή στην ταινία «Σρεκ 2» και που από τότε έχει επιστρέψει αρκετές φορές ως πρωταγωνιστής (έχουν προηγηθεί κι άλλες ταινίες του από τότε). Γιατί όταν παρακολουθώντας κινούμενα σχέδια με κεντρικό πρόσωπο τον Παπουτσωμένο Γάτο και ακούς ξαφνικά στίχους από το The End των Doors τότε ξέρεις ότι αυτή η ταινία δεν μπορεί παρά να έχει ενδιαφέρον. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην ταινία των Tζόελ Κρόφορντ, Χανουέλ Μερκάδο με την σφραγίδα των στούντιο Dreamworks.

Ενα περιπετειώδες ταξίδι ζωής και θανάτου: ο Γάτος πρέπει να προλάβει να κάνει μια ευχή για να αποκτήσει και πάλι τις ζωές που έχει χάσει και το πως έχασε αυτές τις ζωές που βλέπουμε σε σύντομα φλας μπακ, είναι από μόνο του μια απόλαυση. Eντυπωσιάζει επίσης η μελέτη που έχει γίνει πάνω στην συμπεριφορά των γάτων (ειδικά οι γατόφιλοι θα λατρέψουν την ταινία). Εν τω μεταξύ ο καλύτερος φίλος του Παπουτσωμένου Γάτου είναι ένας συνεσταλμένος… σκύλος, ο Πέρο – σκύλος στα ισπανικά – που θα ήθελε να είναι ο ίδιος …γάτα και ο ανταγωνισμός του πρώτου με την Κίτι την Ελαφροπατούσα δίνει γλυκά το ρομαντικό στοιχείο στην ιστορία. Οσο για τον Χάροντα έχει την μορφή του κακού λύκου, μια ξεκάθαρη αναφορά στο σύμπαν των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ, ενώ δεν λείπει και μια «λοξή» τριμελής οικογένεια αρκούδων (Μαμά, Μπαμπάς, Γιός) που καταδιώκει τον Γάτο.

Οσο για την μεταγλώττιση, αυτή την φορά δεν ήταν καθόλου αδιάφορη αν και πραγματικά θα ήθελα να ξαναδώ την ταινία για να ακούσω και πάλι τον Αντόνιο Μπαντέρας ως Γάτο, δίπλα στην Σάλμα Χάγιεκ (η φωνή της Κίττυ) αλλά και την Ολίβια Κόλμαν (η φωνή της Μαμάς Αρκούδας).

Βαθμολογία: 3 ½

ΑΘΗΝΑ: ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ΑΕΛΛΩ – ΒΑΡΚΙΖΑ – ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ – ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΖΕΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΦΟΙΒΟΣ – ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΟΙΞΗ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: CINEMA ONE κ.α.

***

«Aftersun» (Αγγλία/HΠA, 2022)

Αν και αντιλαμβάνεσαι την ευαισθησία στις προθέσεις της σκοτσέζας σκηνοθέτριας Σαρλότ Γουέλς στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, οφείλεις να μην παραβλέψεις ότι ενώ me to «Aftersun» έχει στα χέρια της ένα γερό θέμα, την σχέση ενός πατέρα με την μικρή κόρη του, η ταινία δεν παύει να είναι κυρίως μια άσκηση ύφους στην οποία το στοιχείο της δραματουργίας φαίνεται αδύναμο.

Μπορείς να αφεθείς στην παρακολούθηση των διακοπών του πατέρα και της μικρής στην Τουρκία, όπως επίσης μπορείς να υποψιαστείς ότι αυτές ήταν και οι τελευταίες διακοπές που πέρασαν μαζί (αν και ο θάνατος δεν αναφέρεται ποτέ). Όμως στ’ αλήθεια ελάχιστα είναι αυτά που πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά τους (ή και ξεχωριστά) έτσι ώστε να διατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον.

Η ταινία μοιάζει να ξεφυλλίζει ένα άλμπουμ φωτογραφιών από τις διακοπές ενός πατέρα με την κόρη του. Τελεία. Τους βλέπουμε να τρώνε πρωινό, να κάνουν μπάνιο στην πισίνα, να αγναντεύουν και στην θάλασσα, να επισκέπτονται τουριστικά σημεία, να αγοράζουν χαλιά, να κάνουν πλάκες ανάμεσά τους, να αμφισβητούν ο ένας τον άλλο, να μιλούν για την μητέρα που δεν βλέπουμε ποτέ.

Κάτι πάει να γίνει όταν η μικρή ανακαλύπτει το σκίρτημα του έρωτα όμως ακόμα και αυτό δεν καλλιεργείται παραπάνω. Τελικά ότι αξίζει στην ταινία βρίσκεται στις ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών, της Φράνκι Κόριο και του Πολ Μεσκάλ. Η χαλαρότητα και φυσικότητα του παιξιματος τους καλύπτει τις σεναριακές αδυναμίες της ταινίας.

Βαθμολογία: 3 ½

***

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

«ARMY BABY» Παραγωγή της εταιρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε, η νέα ταινία του Γιώργου Κορδέλλα («Η Ρόζα της Σμύρνης») είναι μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία που διαδραματίζεται σ’ ένα στρατόπεδο στα σύνορα του Έβρου όπου θα φτάσει ασυνόδευτο το μωρό ενός στρατιώτη, σταλμένο από τη μητέρα του (μωρού). Η περιπέτεια θα αρχίσει όταν το μωρό βρεθεί σε τούρκικο χαμάμ έχοντας περάσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σε πρώτη παγκόσμια προβολή ταινία άνοιξε το New York Greek Film Expo 2022 τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Μανχάταν. Παίζουν: Ίαν Στρατής, Γεράσιμος Γεννατάς, Δημήτρης Μακαλιάς, Μαρία Κωνσταντάκη κ.α.

ΑΘΗΝΑ: VILLAGE MALL – VILLAGE ΡΕΝΤΗ – ESCAPE – TOWN CINEMAS – WEST CITY – ΝΑΝΑ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: VILLAGE COSMOS – ODEON ΠΛATΕIA κ.α.