Νεκρός Μαροκινός 14χρονος που τον χτύπησε αυτοκίνητο κατά τα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ Γάλλων και Μαροκινών οπαδών. Το βίντεο του θανάσιμου τραυματισμού του παιδιού έχουν καταγράψει μάρτυρες και κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Τον θάνατο του παιδιού επιβεβαίωσε ο νομάρχης της περιοχής του Ερό, Χους Μουτού. «Ένα νέο παιδί χτυπήθηκε στο Μονπελιέ από έναν ασυνείδητο οδηγό μετά τον ημιτελικό. Πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του στα επείγοντα του νοσοκομείου. Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στο συμβάν, ενώ αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» αναφέρει ανακοίνωση της νομαρχίας του Ερό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ομάδα νεαρών μαροκινών κινήθηκαν απειλητικά προς αυτοκίνητο από το παράθυρο του οποίου κυμάτιζε γαλλική σημαία, με τον οδηγό να βάζει μπροστά και στον ελιγμό για να φύγει από το σημείο να τραυματίζει το παιδί.

#Update: Just in – Other video footage from another angle showing you the Moroccan fans trying to steal the French flag of the car and pounding on it, when then speeding and turning away driving over the group of Moroccan fans after feeling threatened in #Montpellier, #Fance. pic.twitter.com/G750JUT2N3

