Russia's President Vladimir Putin (L) talks with Turkey's Prime Minister Tayyip Erdogan after their news conference in Istanbul December 3, 2012. REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: POLITICS)

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επικείμενη συνάντηση θα μιλήσουν γύρω από τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία 09.12.2022, 12:21 Νέες συνομιλίες θα έχουν την Κυριακή ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επικείμενη συνάντηση θα μιλήσουν γύρω από τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ είναι βέβαιο ότι οι δύο ηγέτες θα επεκταθούν και σε άλλα θέματα, όπως το ενεργειακό. Ο Ερντογάν έχει συναντηθεί με τον Πούτιν τρεις φορές τους τελευταίους τρεις μήνες και έχει τακτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς έχει προσπαθήσει κατά διαστήματα να παίξει τον ρόλο του μεσολαβητή. Γερμανία: Οι ακροδεξιοί σχεδίαζαν να εκτελέσουν τον Σολτς Σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις Πούτιν με Ερντογάν , ο ρώσος πρόεδρος είχε τονίσει ότι «θέλουμε να κάνουμε την Τουρκία το μεγαλύτερο κέντρο φυσικού αερίου στον κόσμο». Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Τουρκία είναι η ασφαλέστερη οδός για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Όλες οι συμφωνίες που έγιναν τον Αύγουστο εκπληρώνονται. Οι αρμόδιοι υπουργοί εκπληρώνουν όλους τους στόχους που έχουν τεθεί. Πραγματοποιούνται μελέτες τόσο για την επενδυτική διαδικασία όσο και για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου Άκουγιου. Ο τούρκος πρόεδρος, αναμένεται για μία ακόμη φορά να ζητήσει από τον Πούτιν να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία. «Όλοι βιώνουμε στενά τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ουκρανία σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα» είχε δηλώσει προσθέτοντας ότι «πάντα λέω ότι μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να εδραιωθεί με τη διπλωματία, ότι δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο και ηττημένοι στη δίκαιη ειρήνη». Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share