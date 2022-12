Discussion at the Plenum about the phone taping scandal of journalists and politicians, in Athens, on August 26, 2022 / Συζήτηση στην ολομέλεια γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών συνομιλιών δημοσιογράφων και πολιτικών, στις 26 Αυγούστου 2022

Άναψαν τα αίματα στη Βουλή στη συζήτηση για τις υποκλοπές 08.12.2022, 16:16 Σε αντιπαράθεση εξελίχθηκε η δευτερολογία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα με τον κ. Μητσοτάκη για τα δημοσιεύματα περί παρακολούθησης του κ. Φλώρου. O κ. Τσίπρας ζήτησε επιτακτικά από τον πρωθυπουργό να απαντήσει εάν η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι θα κατέβει από το βήμα προκειμένου να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολούθησε έντονη λογομαχία και ο Αλέξης Τσίπρας διέκοψε την ομιλία του από το βήμα προκειμένου να λάβει τον λόγο ο πρωθυπουργός και να απαντήσει. Διαβάστε επίσης: «Κάντε πρόταση δυσπιστίας κ. Τσίπρα αν θεωρείτε ότι έχει θέμα συνοχής η ΝΔ» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να ολοκληρώσει ο Αλέξης Τσίπρας και μετά να απαντήσει, με τον τελευταίο να κατεβαίνει από το έδρανο για να δώσει τον λόγο στον πρωθυπουργό να απαντήσει. Μητσοτάκης: Αποκάλεσε τον Τσίπρα… Βαξεβάνη Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Τασούλας, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τη δευτερολογία του, με τον Αλέξη Τσίπρα να επισημαίνει ότι κατέβηκε από το έδρανο για να απαντήσει ο πρωθυπουργός και εάν θελήσει έχει το δικαίωμα να ξαναπάρει τον λόγο. Μετά από αντεγκλήσεις, ο κ, Μητσοτάκης πήρε τον λόγο. «Ειπατε κ. Τσίπρα επί λέξη ότι το παράνομο λογισμικό Predator που λειτουργούσε στο γραφείο σας. Λειτουργούσε στο γραφείο μου. Είστε ψεύτης. Έχω πει ότι ουδέποτε προμηθεύτηκε το ελληνικό δημόσιο το Predator. Έχετε στοιχεία; Ανεβείτε στο βήμα. Τι λέτε δηλαδή; Ότι καθόμουνα σε ένα υπολογιστή και άκουγα τον κ. Χατζηδάκη, τον κ. Φλώρο τη γραμματέα μου… Δεν ντρέπεστε; Από πού το ξέρετε ότι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ότι ήταν υπό παρακολούθηση. Ο μόνος για τον οποίο δεν ισχύει απόρρητο είναι ο εισαγγελέας, ο κ. Ντογιάκος. Άρα ως προς τι όλοι αυτοί οι ακτιβισμοί; Η Δικαιοσύνη δεν είναι ακτιβισμός και θέατρο. Αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί σε θέατρο του παραλόγου . Εργαλειοποιείτε μια πληροφορία που δεν μπορείτε να αποδείξετε. Εσείς να το αποδείξετε. Όχι εγώ. (για την παρακολούθηση Φλώρου). Εάν κρίνετε κ. Τσίπρα ότι θίγεστε από όσα λέει ο κ. Κοντονής γιατί δεν κάνετε μήνυση»; Ο Αλέξης Τσίπρας στην δευτερολογία του επανάλαβε την κατηγορία περί δειλίας και θράσους του «ένοχου» Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για πατριδοκαπηλία κι ανακίνηση του 2008. «Τελευταίο καταφύγιο των ενόχων ο διχαστικός πολιτικός λόγος. Ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε σε αυτό το βήμα για να θυμηθεί το 2008. Ο διχαστικός λόγος και η πατριδοκαπηλία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των ενόχων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε πως πως δεν είναι μόνο ο Κώστας Βαξεβάνης που προχώρησε σε αποκαλύψεις σε βάρος του πρωθυπουργού, αλλά πολλοί δημοσιογράφοι από τον εγχώριο και διεθνή Τύπο, από εφημερίδες που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση αλλά και στην κυβέρνηση. Αναφέρθηκε και στην αποκάλυψη των «New York Times» ότι το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε την άδεια εξαγωγής του Predator στη Μαδαγασκάρη τον περασμένο Νοέμβριο.