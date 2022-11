«Βόμβα» στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Παραιτήθηκε ο Ανιέλι από τη Γιουβέντους!

«Βόμβα» μεγατόνων στη Serie A, με τον Αντρέα Ανιέλι να αποχωρεί από τη Γιουβέντους!

Ο 46χρονος επιχειρηματίας αποτελεί παρελθόν από τον προεδρικό θώκο της Μεγάλης Κυρίας, ενώ τον… δρόμο της παραίτησης επέλεξε και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο.

Τα τελευταία χρόνια η Γιουβέντους πάει από το κακό στο χειρότερο, ενώ το κερασάκι στην… τούρτα ήρθε να προστεθεί με τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Οι εξελίξεις στο στρατόπεδο των μπιανκονέρι είναι ραγδαίες και στο meeting μεταξύ των μετόχων, ο Αντρέα Ανιέλι, ο αντιπρόεδρος Πάβελ Νέντβεντ, ο γενικός διευθυντής Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, όπως και όλο το διοικητικό συμβούλιο έριξαν τους τίτλους τέλους.

Το τοπίο παραμένει θολό πλέον και η σύσταση της νέας διοίκησης και του καινούργιου διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες.

Όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, πιθανότερη αιτία της παραίτησης του Ανιέλι και του διοικητικού συμβουλίου, είναι η το οικονομικό έλλειμα ύψους 254,3 εκατ. ευρώ από την περασμένη σεζόν, ποσό που αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για τη Μεγάλη Κυρία.

