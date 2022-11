Σημαντική εβδομάδα για την καινοτομία

Δύο σημαντικές εκδηλώσεις διοργανώνει το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας αυτή την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο του 13ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας πραγματοποιείται την Τρίτη 29 Νοεμβρίου η 5η εκδήλωση για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον χώρο της Υγείας. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εκδήλωση γνωριμίας, δικτύωσης και καθοδήγησης για startups και ομάδες με προτάσεις επιχειρηματικότητας στον χώρο της Υγείας και συνδιοργανώνεται με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) – κόμβο του ΕΙΤ Health στην Ελλάδα, τη Bayer Hellas και την Elpen. Για εγγραφή πατήστε εδώ. Συμμετοχή μέσω Zoom την Τρίτη 29.11.2022, στις 17:00. Στην εκδήλωση – που είναι ανοικτή στο κοινό – έχουν προσκληθεί συνεργαζόμενα funds και φορείς, ενώ η ατζέντα περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση προτάσεων από μέλη ομάδων – Μentoring – συζήτηση με ομάδες.

Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 9ο Fintech Talks όπου παρουσιάζεται το εμβληματικό concept store της Amazon – το Amazon Go. Πρόκειται για τα μη ψηφιακά καταστήματα της Amazon, τα οποία χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες Just Walk Out και καταργούν τις ουρές στα ταμεία. Αυτό γίνεται εφικτό με τεχνολογίες computer vision, sensor fusion και deep learning. Στη συνάντηση ο κ. Λευτέρης Χανιωτάκης, Εμπορικός Υπεύθυνος Χρηματοπιστωτικού τομέα της Amazon Web Services Ελλάδας & Κύπρου θα κάνει και μια σύντομη επισκόπηση των αλλαγών και των τάσεων στον τομέα των πληρωμών, οι οποίες οδηγούν την καινοτομία του οικοσυστήματος, με αιχμή του δόρατος το cloud computing. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο Κέντρο Αρχιμήδης στην Πλατεία Κλαυθμώνος, Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου. Θα ακολουθήσει χαλαρή συζήτηση στο bistro Black Duck Garden. Καθώς ο χώρος έχει περιορισμένη χωρητικότητα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Γραφτείτε εδώ.