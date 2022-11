Τουρκία: Πολλοί νεκροί και τραυματίες από την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή έφυγαν τρέχοντας από το σημείο της ισχυρής έκρηξης που έγινε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, βίντεο που προβλήθηκαν, αλλά και τουρκικά ΜΜΕ.

Η κρατική τηλεόραση TRT, αλλά και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ στην περιοχή Μπέγιογλου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο σταθμός της αστυνομίας Κασίμπασα που βρίσκεται δίπλα ανέφερε ότι όλα τα πληρώματα έχουν μεταβεί στο σημείο της έκρηξης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κυβερνήτης της πόλης Ali Yerlikaya κάνει λόγο για νεκρούς σε ανάρτησή του στο twitter χωρίς να αναφέρει αριθμό.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον πολυσύχναστο εμπορικό πεζόδρομο της Ιστικλάλ που ξεκινάει από την πλατεία Ταξίμ. Χιλιάδες κόσμου βρισκόταν την ώρα της έκρηξης στην Ιστικλάλ.

⚡️According to the media, the terrorist attack in Istanbul was carried out by a suicide bomber who blew himself up on a pedestrian street.

So far, 4 dead and a large number of wounded are reported.

