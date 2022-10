Εξελίξεις με τον Ντόρσεϊ – Ο Καμπάτσο αλλάζει τα δεδομένα

Ο Φακούντο Καμπάτσο το πάλεψε αρκετά, άφησε στα κρύα του λουτρού τη Ρεάλ Μαδρίτης που περίμενε την επιστροφή του στην Ευρώπη και τελικά βρήκε στέγη και για την επόμενη χρονιά στο NBA, υπογράφοντας με τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα είναι συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς και φυσικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ, το συμβόλαιό που του πρόσφερε η ομάδα του Ντάλας όμως δεν είναι εγγυημένο.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως αν η ομάδα του Τζέισον Κιντ θεωρήσει πως η συνεισφορά του Καμπάτσο δεν είναι αρκετή, θα μπορεί στα μέσα της σεζόν να τον αποδεσμεύσει και να κρατήσει ενεργή την 15η θέση θέση του ρόστερ για κάποιον άλλον παίκτη.

Μια εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος από την πλευρά του ψάχνει τις ευκαιρίες του ώστε να αποδείξει ότι αξίζει να αγωνίζεται στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

New Mavs guard Facundo Campazzo’s freshly signed one-year deal is nonguaranteed, per sources. Dallas added a veteran ballhandler — and Luka Doncic buddy — but maintained flexibility with the final roster spot.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) October 19, 2022