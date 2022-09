Νέος αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα ο Τζόρντι Κρόιφ

Ο Τζόρντι Κρόιφ είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα. H ομάδα της Καταλονίας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, χωρίς να προσδιορίζει τη διάρκεια του συμβολαίου, που όμως σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης «Mundo Deportivo» θα είναι για μία σεζόν.

Ο Τζόρντι Κρόιφ επέστρεψε στον σύλλογο τον Αύγουστο του 2021 και είχε ενεργή συμμετοχή στις δύο τελευταίες μεταγραφικές περιόδους, με την απόκτηση παικτών όπως οι Λεβαντόφσκι και Ραφίνια, αλλά και στη διαχείριση αποχώρησης άλλων 14 ποδοσφαιριστών.

Παίκτης της πρώτης ομάδας μεταξύ 1993 και 1996, ο Τζόρντι Κρόιφ εντάχθηκε στη Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν ως υπεύθυνος του τομέα που αφορά το διεθνές ποδόσφαιρο και πλέον είναι έτοιμος να αναλάβει τον νέο του ρόλο στον σύλλογο της Καταλονίας.

ℹ️ @JordiCruyff, new sporting director of the Clubhttps://t.co/XEtM4MqWg5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2022