Ένας χρόνος χωρίς τον Ντούντα: Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς

Ήταν 16 Σεπτεμβρίου 2021, όταν έγινε γνωστό ότι ο Ντούσαν Ίβκοβιτς άφησε την τελευταία του πνοή.

Σε ηλικία 77 ετών, ο μεγάλος Ντούντα, ο «θρύλος» του Ολυμπιακού και ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή.

Ο Ολυμπιακός δε θα μπορούσε να τον ξεχάσει. Και πώς να ξεχάσει δηλαδή έναν άνθρωπο που τον «μεγάλωσε» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οδηγώντας τον δύο φορές στην κορυφή της γηραιάς ηπείρου.

Έτσι, με μια ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Πειραιώτες τίμησαν δεόντως τον Ντούντα.

«Θυμόμαστε και τιμάμε τη μνήμη σου αυτήν τη μέρα, ένα χρόνο αφότου ο κόσμος έχασε ένα σπουδαίο δάσκαλο και μια τεράστια μπασκετική προσωπικότητα» αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι Ερυθρόλευκοι.

🕊️ Remembering and honoring you on this day, one year after this world lost a great teacher and a huge basketball personality.

🙏🏾Rest In Peace Professor. We will never forget you.#OlympiacosBC #DusanIvkovic pic.twitter.com/akJf0ZthhF

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) September 16, 2022