Σκληρή απάντηση στον εκβιασμό του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος χρησιμοποιεί ως όπλο κατά της Ευρώπης το φυσικό αέριο, έδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο, μειώνοντας την προσφορά και χειραγωγώντας τις ενεργειακές μας αγορές. Θα αποτύχει», τονίζει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Twitter.

Putin is using energy as a weapon by cutting supply and manipulating our energy markets.

He will fail.

Europe will prevail.

The @EU_Commission is preparing proposals to help vulnerable households and businesses to cope with high energy prices.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022