Ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο φέρεται να καταπλέει στη Μεσόγειο κοντά την Ιταλία, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Naval News», γράφει η γερμανική εφημερίδα «Bild».

Δεν είναι σαφές για πόσο διάστημα το υποβρύχιο έπλεε κοντά στην ευρωπαϊκή χώρα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το «Naval News», το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης του ρωσικού αντιτορπιλικού «Marshal Ustinov», το οποίο κατέπλεε στη Μεσόγειο μέχρι τις 24 Αυγούστου.

***UPDATE***#Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday#OSINT pic.twitter.com/8fBSn7KWP4

— H I Sutton (@CovertShores) September 3, 2022