Ουάσιγκτον: Τραυματισμοί από επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Ενας σε κρίσιμη κατάσταση

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε σταθμό του μετρό (φωτογραφία, επάνω) στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ και ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Ηταν γύρω στις 15:20 (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό του μετρό.

Οταν έφθασαν αστυνομικοί, βρήκαν έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο, χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

*ALERT* 2D/Metro transit is on the scene of a stabbing in the 1200 Block of G ST NW. Lookout for a Black Male wearing black shoes, dark blue short sleeve shirt, blue jeans, and carrying a green bag. Do not take action, call 911. I20220423457

