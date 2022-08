Ίλον Μασκ: Μετά την Twitter αστειεύεται και βάζει στο στόχαστρο την Μάντσεστερ

Για τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τα περισσότερα ξεκινούν με ένα Tweet , όπως έγινε και με τη πρόθεσή τουνα αγοράσει το ίδιο το Twitter, σε μια υπόθεση που έχει καταλήξει στα δικαστήρια.

Το νέο του «τιτίβισμα» στοχεύει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γράφοντας λακωνικά ότι σχεδιάζει να αγοράσει την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα Manchester United, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

«Αγοράζω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είναι ευπρόσδεκτη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ. Η ομάδα με έδρα τη βόρεια Αγγλία έχει περισσότερους από 32 εκατομμύρια ακόλουθους στον κύριο λογαριασμό της στο Twitter και το tweet του Μασκ είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες «likes» στην πλατφόρμα μέσα σε δύο ώρες.

Ωστόσο η πλάκα κράτησε για λίγο καθώς σε νέο του Twitter λίγο αργότερα έσπευσε να πει ότι αστειευόταν .

«Όχι, αυτό είναι ένα αστείο στο Twitter. Δεν αγοράζω αθλητικές ομάδες», απάντησε ο Μασκ, όταν ρωτήθηκε από έναν χρήστη εάν σοβαρολογεί για την αγορά του συλλόγου.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022