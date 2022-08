Τίτλος: Το «BHMAGAZINO» και ένα εικαστικό εξώφυλλο που σας ταξιδεύει στο… απόλυτο μπλε

Το “BHMAGAZINO” που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή όπως πάντα μαζί με το «ΒΗΜΑ» είναι αφιερωμένο στον Καυτό Μήνα Αύγουστο.

Take me to the Blue λοιπόν και οι εικαστικοί της νέας γενιάς αποτυπώνουν στον καμβά, τα σαγηνευτικά χρώματα, την ξεγνοιασιά και τη νωχελικότητα του Αυγούστου στην Ελλάδα.

Ενα ταξίδι με γαλάζιες περιπέτειες και σημαντικές προσωπικότητες να συμμετέχουν σε αυτό. Απολαύστε τα ωραιότερα καλοκαιρινά ρεπορτάζ, ένα κορίτσι με έντονη μεσογειακή ομορφιά να επιλέγει τα κορυφαία μαγιό για να αφεθεί στα χάδια του ήλιου.

Η γοητεία του ελληνικού καλοκαιριού αλλά και τα αριστοκρατικά spots στις Η.Π.Α.

Συνεντεύξεις με διευθυντές μεγάλων μουσείων του εξωτερικού, επιστήμες, τεχνολογία, κινηματογράφος, θέατρο, έξυπνες ιδέες και τάσεις, όλα είναι στο φαντασμαγορικό, απόλυτα καλοκαιρινό “BHMAGAZINO”.