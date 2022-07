Ουκρανία: Ερευνα για την επίθεση που σκότωσε Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου

Η ουκρανική γενική εισαγγελία άνοιξε προδικαστική έρευνα για την επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν σχεδόν 40 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου, την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, «το κράτος κατοχής χτύπησε το έδαφος της σωφρονιστικής αποικίας Νο. 120», σε μια επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν επίσης 130 άνθρωποι.

Η μια πλευρά κατηγόρησε την άλλη ότι πραγματοποίησε την επίθεση σε εδάφη που κατέχουν υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε την Ρωσία ότι διέπραξε έγκλημα πολέμου, βομβαρδίζοντας το κέντρο κράτησης στην υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Ολένιβκα, που στέγαζε Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

«Καλώ τον ΟΗΕ, που διευκόλυνε την εκκένωση των Ουκρανών στρατιωτών από το Azovstal να καταδικάσει σθεναρά τη Ρωσία για τον βομβαρδισμό της εγκατάστασης κράτησης Olenivka και να επισκεφθεί την τοποθεσία για να διαπιστώσει όλα τα γεγονότα αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος. Καλώ επίσης την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να ελέγξει όλους τους Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου», έγραψε στο Twitter ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

I urge @UN which facilitated the evacuation of Ukrainian servicemen from Azovstal to strongly condemn Russia for shelling the Olenivka detention facility and visit the site to establish all facts of this heinous crime. I also call on @ICRC to check all Ukrainian prisoners of war.

