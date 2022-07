Αυτός είναι ο χάρτης των υπερπτήσεων και παραβιάσεων

Έναν από τους τρεις χάρτες που δόθηκαν στους Αμερικανούς (ο ίδιος χάρτης που δόθηκε στον Μπάιντεν καθώς και στους γερουσιαστές στο Κογκρέσο) είναι αυτός των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και των υπερπτήσεων των τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά. Ο συγκεκριμένος χάρτης, με παραστάσεις και στατιστικά σχεδιαγράμματα αποδεικνύει σαφέστατα τον αναθεωρητισμό και τις προκλήσεις της Τουρκίας η οποία αμφισβητεί εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά ας δούμε αναλυτικά τι στοιχεία περιέχει αυτός ο χάρτης: Πέρυσι (2021) οι υπερπτήσεις από τουρκικά αεροσκάφη, αμερικανικής κατασκευής, πάνω από ελληνικά νησιά και βραχονησίδες ήταν 48. Εφέτος (μόνον έως τον Ιούνιο) ήταν 111. Και οι υπερπτήσεις συνεχίζονται έως και πρόσφατα.

Πέρυσι οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ήταν 2.744. Εφέτος (έως τον Ιούνιο) έφτασαν τις 3.956 και πολλές από αυτές έγιναν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή από κατασκοπευτικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. Πέρυσι οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας από τουρκικά μαχητικά ήταν 980. Εφέτος όμως (πάντα έως τον Ιούνιο) έφτασαν τις 1.133. Και το πιο ανησυχητικό. Οι εμπλοκές στο Αιγαίο, δηλαδή οι εικονικές αερομαχίες (ή dog fights- όπως λέγονται στη γλώσσα των πιλότων) ήταν πέρυσι 111, ενώ το 2022 έως τον Ιούνιο ξεπέρασαν τις 140 (145 κατ΄ακρίβεια). Αυτές οι εικονικές αερομαχίες, μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν ατύχημα στους πιλότους των μαχητικών, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και για την πολιτική αεροπλοΐα. Ωστόσο οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν από τέτοια…

***

75 παραβιάσεις μόνον σε μια μέρα

Χθες για παράδειγμα, μέσα σε μια μέρα, υπήρξαν 75 παραβιάσεις. Οι περισσότερες (32) έγιναν από UAV, αλλά και από σχηματισμό μαχητικών F-16 τα οποία μάλιστα εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο οπλισμένα με πυραύλους αέρος- αέρος. Συνολικά σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ εισήλθαν 23 αεροσκάφη. Υπήρξαν και πέντε επικύνδινες εικονικές αερομαχίες (dog fights).

***

Ο Τσαβούσογλου και τα 6 και 10 μίλια

Την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου συνέχιζε την προκλητική ρητορική του: «Θα συνεχίσουμε να παραβιάζουμε τον ελληνικό εναέριο χώρο»

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών η Άγκυρα αναγνωρίζει έξι μίλια εναέριου χώρου για την Αθήνα και όχι δέκα. Και επίσης όπως το συνηθίζει αμφισβήτησε για άλλη μία φορά την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου.

***

Το ενδεχόμενο εμπρησμού στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα Ο πρωθυπουργός στην αυτοψία του στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρησμού: «Το σημείο και η ώρα που ξεκίνησε η φωτιά γεννούν εύλογα ερωτήματα», είπε συγκεκριμένα. Ακόμα ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης δεν απέκλεισε, ούτε αυτός το ενδεχόμενο του εμπρησμού. Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής και οι έμπειροι πυροσβέστες ούτε αυτοί αποκλείουν τον εμπρησμό. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην υποψία εμπρησμού που υπάρχει, λέγοντας ότι ο τόπος και η ώρα εκδήλωσης της φωτιάς στην Πεντέλη γεννά ερωτήματα…. Συνεπώς δεν υπήρχε άλλη οδός από το να μπει στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα η αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Αθήνα και Μέγαρα. Και αυτό καθώς η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μαρία Γκανέ, διέταξε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε Πεντέλη, Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη, Ντράφι και Μέγαρα. Συγκεκριμένα η κυρία Γκανέ με παραγγελία της προς την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, ζήτησε τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας με στόχο την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση. Μάλιστα, μεταξύ των αδικημάτων που θα ερευνηθούν είναι και αυτά του εμπρησμού, του εμπρησμού δάσους, της παράβασης του νόμου προστασίας του περιβάλλοντος, κ.ά. Να σημειώσω επίσης ότι πρόκειται για κακουργηματικές πράξεις.

***

Με το ζόρι βουλευτής δεν γίνεσαι

Με το ζόρι υποψήφιος βουλευτής, γίνεται; Δεν γίνεται. Κάπως έτσι ήταν το αποτέλεσμα της πρόσφατης συνάντησης ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον υφυπουργό Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα, αλλά και πληροφορίες που ήθελαν τον κ Γιατρομανωλάκη να είναι υποψήφιος στην Α Αθήνας. Ήθελε όντως τέτοια υποψηφιότητα; Όχι δεν ήθελε, όπως είπε και στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έδειξε κατανόησή του, αφού, όπως ελέχθη «βουλευτής με το ζόρι δεν γίνεται κανείς». Ωστόσο ο κ. Γιατρομανωλάκης αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, του είπε ότι θα βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις και με την εμπειρία, στρατηγικού σχεδιασμού που έχει (από τη θητεία του στο Ποτάμι) την ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές.

***

Ο Βαρβιτσιώτης, το ρωσικό πετρέλαιο και τα ελληνικά πατατάκια

Όταν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συνάντησε τους ευρωπαίους ομολόγους του, σε ένα από τα τελευταία Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων ορισμένοι από αυτούς άρχισαν να του «γκρινιάζουν», ότι ελληνικά πλοία μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Μέτρο βεβαίως που δεν περιλαμβάνεται στις κυρώσεις. Ο κ. Βαρβιτσιώτης αφού τους άκουσε τους είπε «και τι θέλετε να γίνει να αφήσουμε τα κινεζικά πλοία να μεταφέρουν το πετρέλαιο και όχι τα ευρωπαϊκά;». Οι ευρωπαίοι τότε κατάλαβαν και δεν συνέχισαν την κουβέντα. Αφήστε που ορισμένοι ήταν έτοιμοι πάλι να γκρινιάζουν και πάλι επειδή μια εταιρία από την Ελλάδα πουλάει… πατατάκια και κρουασάν με σοκολάτα στη Ρωσία (και ότι δήθεν περιλαμβάνεται στις κυρώσεις).

***

Το «όχι» της Αθήνας για μείωση 15% του φυσικού αερίου

Η Αθήνα λέει «όχι» και δεν συμφωνεί επί της αρχής με την πρόταση της Κομισιόν για μείωση 15% της κατανάλωσης του φυσικού αερίου». Και ξέρετε γιατί; Επειδή, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «έχουμε καταθέσει προτάσεις και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η κατεύθυνση αυτή μπορεί να δώσει λύσεις». Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 70% του φυσικού αερίου που εισάγει η χώρα μας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, κατά συνέπεια, θα προκαλούνταν πρόβλημα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενες κυλιόμενες διακοπές ρεύματος, είπε ότι «κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην πάμε στην εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Στόχος να μην υπάρξει διατάραξη όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα». Υπενθυμίζω ωστόσο ότι τόσο η Ισπανία όσο και η Πορτογαλία αρνούνται τη μείωση 15% στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Δηλαδή με δυο λόγια η πρόταση της Κομισιόν δεν πρόκειται να βρει ευήκοα ώτα στη Νότια Ευρώπη

***

Βενιζέλος: Είναι νομικά ασύντακτο το βούλευμα για τη Νοβάρτις

Αυστηρή κριτική στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την «σκευωρία Novartis», όπως την χαρακτηρίζει, ασκεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με ανάρτησή του στον επιστημονικό ισότοπο constitutionalism.gr. Ο πρώην υπουργός είναι ο πρώτος από τους δέκα πολιτικούς, το όνομα των οποίων αναφέρθηκε στην υπόθεση αυτή, ο οποίος σχολιάζει με ένα εκτενές κείμενο την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να μην ασκήσει δίωξη κατά των Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και Ελένης Τουλουπάκη για τους νομικούς χειρισμούς που αφορούσαν τα πολιτικά πρόσωπα. Και μόνο ο τίτλος του κειμένου «Ένα νομικά ασύντακτο βούλευμα», προδιαθέτει για τη συνέχεια: «Η σκευωρία Νοβάρτις εισάγεται συνεπώς στο Ειδικό Δικαστήριο μέσω της υπόθεσης Κουρουμπλή και της υπόθεσης Παπαγγελόπουλου / Ράικου, αλλά όχι ευθέως για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που κατέστησαν θύματα της!», επισημαίνει ο κ. Βενιζέλος.

***

Όταν ο υπουργός ανέβηκε σ ένα F-35

Τις τελευταίες ημέρες τα γραφεία της Λόκχιντ Μαρτίν στο Τέξας, εκεί όπου υπάρχει η γραμμή παραγωγής των F-35 είχε αξιοσημείωτη ελληνική παρουσία. Δεν είναι μόνον ότι τα επισκέφθηκε ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μαζί με τους επιτελείς του, είναι ότι πήγε και τα είδε και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο μεν Αρχηγός εντυπωσιάστηκε με τρόπο κατασκευής του αεροσκάφους αυτού που είναι όπως έλεγε όλο με ρομπότ και με τις παραγγελίες που έχει, αφού μπορεί να κατασκευάζει ένα από αυτά μέσα σε τρεις ημέρες. Ο δε υπουργός Άμυνας ανέβηκε σε ένα F-35 , όπου και του παρουσιάστηκαν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πέμπτης γενιάς αεροσκάφους. Όπως είπε «είχα μια εξαιρετική ευκαιρία να δω από κοντά τη διαδικασία παραγωγής και να έχω μια πλήρη ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα και τα δυνατά σημεία αυτής της τρομερής ιπτάμενης μηχανής”. Έτσι η Αθήνα φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει στο επόμενο που δεν είναι άλλο από τη συμφωνία για τα πρώτα 20 F-35 (Letter of Agreement).

***

Την πάτησε ο Γερουσιαστής με τα άκαιρα «τιτιβίσματά» του

Δείτε καμμιά φορά πως τα φέρνει η κατάσταση. Κυρίως όταν δεν είσαι πολιτικά καθαρός: Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που βρέθηκε στην Τουρκία το Σαββατοκύριακο, και «τιτίβισε» ότι θα αγωνιστεί για τα F-16 του «σουλτάνου», καλείται, τώρα από τη Δικαιοσύνη στις ΗΠΑ για την υπόθεση του τηλεφωνήματος Τραμπ στο οποίο εμφανίζεται να ζητά 11.780 ψήφους για να κερδίσει τον Μπάιντεν στη Τζόρτζια στις εκλογές του 2020. Έχει, πώς να το κάνουμε, ο καιρός γυρίσματα.

***

Συγγνώμη για την πόρτα…

Ο Νίκος Λάμψας κάτοικος στα Μέγαρα μίλησε για ένα σημείωμα που τού άφησαν πυροσβέστες, οι οποίοι μπήκαν μέσα στο σπίτι του για να το σώσουν από τις φλόγες. Έβλεπε, είπε, από την τηλεόραση, το σπίτι του να κινδυνεύει να καεί. Τότε πήγαν οι πυροσβέστες, έσπασαν την πόρτα του σπιτιού ενώ έλειπαν οι ιδιοκτήτες, μπήκαν μέσα και κατάφεραν να σώσουν το σπίτι, αφήνοντας στη συνέχεια ένα συγκινητικό σημείωμα. «Συγγνώμη για την πόρτα έπρεπε να μπούμε μέσα», έγραψαν στο σημείωμα.

***

Η Πράσινη Θάλασσα πάει Netfix

Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι ο Co – CEO και Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου του Netflix κ. Ted Sarandos, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της κοινής του συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η «Πράσινη Θάλασσα» σε σκηνοθεσία – σενάριο της Αγγελικής Αντωνίου, επιλέχθηκε από το Netflix Europe. Αυτή η ταινία θα γίνει σύντομα διαθέσιμη στο κοινό σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η επίσημη πανευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας στο Netflix Europe έχει προγραμματισθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2022, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Πράσινη Θάλασσα ( Ελλάδα – Γερμανία, 2020), μετείχε και διακρίθηκε σε πολλά σημαντικά διεθνή φεστιβάλ όπως στο αυστριακό Film Festival Kitzbuehel (βραβείο κοινού) στο Ηοf, Θεσσαλονίκη, Nashville, Rhode Island , Σίδνευ, Europe! Voices of Women in Film 2021, απέσπασε το Βραβείο Best of Show στα IndieFEST Film Awards, ενώ στο Διεθνές φεστιβάλ της Χιροσίμα 2021 ήταν η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ταινίας.