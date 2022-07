Απίστευτο: Γιατί δεν μπορούν να τυπώσουν φανέλες με το όνομα του Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε μια τεράστια μεταγραφή, που είχε εξελιχθεί σε σίριαλ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο πολωνός επιθετικός είναι και επίσημα πλέον Μπλαουγκράνα, και οι οπαδοί της Μπάρτσα είναι ενθουσιασμένοι με την προσθήκη ενός εκ των κορυφαίων στράικερ όλων των εποχών.

Ωστόσο, παρότι είναι εκατοντάδες εκείνοι που θέλουν να προμηθευτούν μια φανέλα με το όνομα του νέου αστεριού της ομάδας, αυτό δεν είναι προς το παρόν εφικτό εξαιτίας ενός ιδιαίτερου λόγου.

Συγκεκριμένα, έχουν τελειώσει τα γράμματα «W», με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι υπεύθυνοι να συνεχίσουν την παραγωγή, καθώς δεν μπορούν να τυπώσουν το όνομά του πολωνού επιθετικού χωρίς να διαθέτουν το συγκεκριμένο γράμμα.

Υπάλληλος του καταστήματος της Μπαρτσελόνα εξηγεί ότι, παρά το γεγονός πως υπάρχει η νέα φανέλα της ομάδας, δεν μπορεί να τυπώσει το όνομα του νέου αποκτήματος της ομάδας.

Ενημέρωση για το πότε θα λυθεί το πρόβλημα δεν υπάρχει.

Δείτε το βίντεο:

Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅

(via @forcabarca_ar) pic.twitter.com/1RjU8KRI9c

— ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2022