Ανδρας οπλισμένος με καραμπίνα άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο του Γκρίνγουντ (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δύο. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά οπλισμένου πολίτη, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα) ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Ο δράστης «είχε ένα τουφέκι με πολλούς γεμιστήρες πυρομαχικών, μπήκε στο τμήμα τροφίμων και άρχισε να πυροβολεί», είπε ο Τζιμ Αισον, αρχηγός της αστυνομίας του Γκρίνγουντ.

Breaking: I’m hearing Multiple people shot inside the Greenwood Park Mall and possibly two dead including the gunman. @wrtv pic.twitter.com/y0D16LB4HD

«Φαίνεται πως ένας καλός Σαμαρείτης που ήταν οπλισμένος αντιλήφθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη και πυροβόλησε τον ένοπλο», πρόσθεσε ο Τζιμ Αιζον.

Συνολικά, τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, συμπλήρωσε.

«Μας αηδιάζει άλλο ένα περιστατικό τέτοιου είδους στη χώρα μας», σχολίασε ο Κρις Μπέιλι, υπαρχηγός της αστυνομίας στην Ινδιανάπολη.

From the #Greenwood, #Indianapolis local affiliate.

‘Multiple’ injuries reported in #shooting at #greenwoodparkmall

Early reports say a citizen ended the Incident. #secondamendment pic.twitter.com/qI2TO3sLb9

— Fierce  (@FierceIndepend1) July 18, 2022