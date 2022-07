Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση πως ο ανιψιός του Ρίκι Μάρτιν, τον κατηγορεί για αιμομιξία καθώς όπως ανέφερε ο 21χρονος διατηρούσε ερωτική σχέση με τον διάσημο θείο του.

Ο Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες είναι ο γιος της αδερφής του Ρίκι Μάρτιν και προέβη σε καταγγελία εναντίον του για αιμομιξία, ψυχική και σωματική κακοποίηση, γεγονός που εάν αποδειχθεί αληθές, ο τραγουδιστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 50 έτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα κατά του Ρίκι Μάρτιν στο Πουέρτο Ρίκο για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, μέχρι πρότινος το όνομα του καταγγέλοντα παρέμενε άγνωστο, με τον τραγουδιστή να αρνείται την όποια κατηγορία.

Ricky Martin is reportedly facing 50 years behind bars in his domestic violence case, where the alleged victim is his 21-year-old nephew. https://t.co/bM15A0FOQP

— TMZ (@TMZ) July 15, 2022