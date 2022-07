Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Ευρώπη. Στην Πορτογαλία κυβερνήτης πυροσβεστικού αεροσκάφους έχασε τη ζωή του στη μάχη με τη φωτιά.

Στην Ισπανία οι θερμοκρασίες σκαρφάλωσαν πάνω από τους 45 βαθμούς και οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες, που κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις.

Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία η οργή ξεχειλίζει καθώς μαίνεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε πευκοδάση στην περιοχή του Μπορντό.

Τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν δραματικές εικόνες αλλά και τις ευχαριστείες του Εμανουέλ Μακρόν για τη συνδρομή της Ελλάδας με δύο Canadair.

Περίπου 3.000 πυροσβέστες σύμφωνα με τον Γάλο πρόεδρο δίνουν μάχη στην πόλη Landiras, νότια του Μπορντό, ενώ οι δρόμοι έχουν κλείσει και σχεδόν 1.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί.

Το δεύτερο πύρινο μέτωπο είναι κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού κοντά στον «Dune du Pilat» – τον ​​ψηλότερο αμμόλοφο στην Ευρώπη. Περίπου 6.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη και άλλοι 4.000 άνθρωποι την Πέμπτη.

Οι δύο πυρκαγιές έχουν κάψει τουλάχιστον 23.800 στρέμματα τις τελευταίες ημέρες.

Σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» από την περασμένη Κυριακή η Πορτογαλία αντιμετωπίσει 28 ενεργές πυρκαγιές, με περισσότερους από 2.000 πυροσβέστες στο έδαφος.

Η κρατική τηλεόραση της Πορτογαλίας RTP μετέδωσε ότι η περιοχή που κάηκε -74.000 στρέμματ) – έχει ήδη υπερβεί το σύνολο για το 2021.

Το Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας της Πορτογαλίας (IPMA) ανακοίνωσε ότι 13 περιοχές έφθασαν σε πρωτοφανείς θερμοκρασίες την Τετάρτη, με θερμοκρασία 46,3 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική πόλη Λουσά.

A wave of forest fires sweeps the southern part of #Europe: firefighters are battling fires in #Portugal, #Spain and southern #France. An unusually high air temperature (+45C°) is associated with climate change.

Hundreds of people were evacuated across Portugal. pic.twitter.com/yBixbMuHNP

— خالد اسكيف (@khalediskef) July 16, 2022