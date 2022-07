Ωμή αποκάλυψη Μπόλτον: Συμμετείχα στον σχεδιασμό πραξικοπημάτων όπως στη Βενεζουέλα

Ο Τζον Μπόλτον (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Jonathan Drake), άλλοτε πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και άλλοτε σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, αναγνώρισε χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πως συνέβαλε να σχεδιαστούν στρατιωτικά πραξικοπήματα σε άλλα κράτη.

Ο κ. Μπόλτον έκανε την αποκάλυψη αυτή παρεμπιπτόντως, μιλώντας στο CNN έπειτα από τη χθεσινή δημόσια ακρόαση της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

Μέλη της επιτροπής κατηγόρησαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης αυτής τον ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως υποκίνησε τα βίαια επεισόδια εκείνης της ημέρας στην απέλπιδα προσπάθειά του να παραμείνει στην εξουσία, παρά την ήττα του στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Μιλώντας στον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ του CNN, ο Τζον Μπόλτον υποστήριξε πως ο κ. Τραμπ δεν ήταν αρκετά ικανός για να φέρει σε πέρας ένα «προσεκτικά σχεδιασμένο πραξικόπημα».

Προτού προσθέσει: «Ως κάποιος που συνέβαλε να σχεδιαστούν στρατιωτικά πραξικοπήματα – όχι εδώ, ξέρετε, (σε) άλλα μέρη – απαιτούνται πολλά για να επιτύχουν. Και δεν τα έκανε (ο κ. Τραμπ)».

Ο Τζέικ Τάπερ τον ρώτησε σε ποιες απόπειρες ανατροπής κυβερνήσεων αναφερόταν.

«Δεν θα υπεισέλθω σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες», αποκρίθηκε ο κ. Μπόλτον, όμως αναφέρθηκε κατόπιν ονομαστικά στη Βενεζουέλα.

«Αποδείχθηκε ότι (η απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησής της) δεν ήταν επιτυχής. Οχι πως αναμειχθήκαμε τόσο σε αυτή, όμως είδα τι χρειάζεται προκειμένου μια αντιπολίτευση να προσπαθήσει να ανατρέψει έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί παράνομα — και δεν το κατάφερε».

Το 2019, ο κ. Μπόλτον, τότε σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, τάχθηκε δημόσια υπέρ της προτροπής του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, του Χουάν Γκουαϊδό, προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής να συνταχθούν με την προσπάθειά του να ανατρέψει τον σοσιαλιστή πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Ο κ. Γκουαϊδό χαρακτήριζε έκνομη την επανεκλογή του προέδρου.

Ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει στην εξουσία. «Διαισθάνομαι πως υπάρχουν κι άλλα πράγματα που δεν μου λέτε (πέρα από τη Βενεζουέλα)», επέμεινε ο παρουσιαστής του CNN. Για να λάβει την απάντηση «σίγουρα».

Πολλοί ειδικοί σε θέματα διεθνών σχέσεων έχουν στηλιτεύσει το ιστορικό επεμβάσεων της Ουάσιγκτον σε άλλα κράτη, για παράδειγμα τον ρόλο της στην ανατροπή του ιρανού εθνικιστή πρωθυπουργού Μοχαμάντ Μοσαντέχ το 1953 και διαφόρων λατινοαμερικανικών κυβερνήσεων, καθώς και τους πολέμους στο Βιετνάμ, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο αμερικανοί αξιωματούχοι, νυν ή πρώην, να αναγνωρίζουν δημόσια τον ρόλο τους στην υποκίνηση ταραχών σε ξένες χώρες.

«Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης των ΗΠΑ και διετέλεσε μεταξύ άλλων πρεσβευτής στον ΟΗΕ, καυχιέται όλως τυχαίως πως συνέβαλε να σχεδιαστούν πραξικοπήματα σε άλλες χώρες», σχολίασε ο Ντίκενς Ολέουι, κενυάτης δημοσιογράφος του BBC, μέσω Twitter.

