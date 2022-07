Τεταμένα είναι τα νεύρα των Συντηρητικών στη Βρετανία εν μέσω πολιτικής θύελλας που οδήγησε στην παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον.

Σε αυτό το πλαίσιο, σάλος προκλήθηκε από την απρεπή χειρονομία της Άντρεα Τζένκινς, η οποία έδειξε σε συγκεντρωμένο πλήθος το μεσαίο δάχτυλό της, κατά την είσοδό της στην Ντάουνινγκ Στριτ την περασμένη Πέμπτη και λίγο πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της υπουργού Παιδείας.

Η Τζένκινς φώναξε στο πλήθος «περιμένετε και θα δείτε», καθώς και «όποιος γελά τελευταίος, γελά καλυτέρα», προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων.

