Δύο από τους πιο υψηλόβαθμους υπουργούς της Βρετανίας παραιτήθηκαν, μια κίνηση που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της ηγεσίας του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, μετά από μήνες σκανδάλων.

Ο επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ παραιτήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, την Τρίτη.

Την παραίτησή του υπέβαλε πρώτος ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ, όπως έγινε γνωστό από την βρετανική κυβέρνηση με ανακοίνωση.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022