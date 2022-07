Ιτούδης: «Όλα τα μπράβο πάνε στην ομάδα»

Ιδανικό ντεμπούτο στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Η γαλανόλευκη, πιάνοντας φοβερή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, διέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία με 93-71 στη Λάρισα κι ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο (3-1) τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε μουδιασμένα, ωστόσο σταδιακά ανέβασε στροφές, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στην τρίτη περίοδο ισοπέδωσε τη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας δια περιπάτου στην τελική επικράτηση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός και νέος προπονητής της Φενέρμπαχτσε έσπευσε να απονήμει τα εύσημα στους παίκτες του, γράφοντας στο Twitter: «Καλή νίκη. Όλα τα μπράβο πάνε στην ΟΜΑΔΑ. Πολλά ευχαριστούμε στον κόσμο που ήλθε και μας στήριξε».

Good win guys. All the credit goes to the TEAM. Many thanks to the people that came and supported us pic.twitter.com/015cUWihcq

— Itoudis Dimitris (@ItoudisD) July 2, 2022