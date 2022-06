Αστραπιαίο χαρακτηρίζουν το «ταξίδι» των δύο νέων υποπαραλλαγών του στελέχους Όμικρον, 4 και 5, κορυφαίοι επιδημιολόγοι από Ευρώπη και Αμερική, οι οποίοι παρατηρούν μία ακόμη γενικευμένη αύξηση στα κρούσματα.

Ο πρώτος είναι πως υπάρχει μία υπέρμετρη αύξηση κρουσμάτων με αυτές τις δύο υποπαραλλαγές εν μέσω καλοκαιριού, γεγονός που δεν το είχαμε δει σε τέτοιο επίπεδο με τα υπόλοιπα στελέχη.

Ο δεύτερος είναι πως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά το αντίκτυπο που θα έχει η νέα αύξηση στους δείκτες σε θανάτους και διασωληνωμένους. Τα στοιχεία τουλάχιστον στην Ελλάδα δείχνουν πως υπάρχει ήδη μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει και στην αύξηση των υπόλοιπων σκληρών δεικτών. Ωστόσο κοινή παραδοχή αποτελεί πως η αύξηση θα είναι διαχειρίσιμη.

Ο τρίτος και ο τελευταίος λόγος είναι πως οι συγκεκριμένες παραλλαγές αφενός διαφεύγουν των εμβολίων με τις μελέτες να δείχνουν πως η αναμνηστική δόση είναι αποτελεσματική κυρίως στους πολίτες άνω των 60 ετών, αφετέρου επαναμολύνουν με μεγάλη ευκολία άτομα που κόλλησαν Covid-19 το τελευταίο 6μηνο.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, o κορυφαίος επιδημιολόγος και σύμβουλος της δημόσιας Υγείας της Νέας Υόρκης, ο Δρ. Τζέι Βάρμα, τονίζει πως είμαστε αντιμέτωποι με τα χειρότερα υποστελέχη της Όμικρον.

«Ένα νέο κύμα COVID φαίνεται να ξεκινά στη Νέα Υόρκη, τροφοδοτούμενο από την ισχυρότερη υποπαραλλαγή του στελέχους Όμικρον του κοροναϊού μέχρι σήμερα», δήλωσε.

Όπως τονίζει ο Δρ. Βάρμα, η υποπαραλλαγή BA.5, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια στην Πορτογαλία, θεωρείται από ορισμένους ειδικούς ως η «χειρότερη εκδοχή» της Όμικρον που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, δεδομένης της προφανής ικανότητάς της να διαφεύγει από την προηγούμενη ανοσία και να μεταδίδεται ευκολότερα.

Ο ίδιος δηλώνει πως οι μολύνσεις φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλό επίπεδο στη Νέα Υόρκη, χωρίς να μειωθούν.

Ο ειδικός τονίζει πάντως μιλώντας στο NBC πως είναι ακόμη σαφές τι θα σήμαινε ένα κύμα με την Όμικρον 5 για τις νοσηλείες και τους θανάτους.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τις εισαγωγές λόγω των υποπαραλλαγών της Όμικρον και στην Ευρώπη.

Φαίνεται δηλαδή πως η επέλασή της έχει αυξήσει τις εισαγωγές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στη Βρετανία.

Όπως βλέπουμε στα διαγράμματα των Financial Times, τα οποία αναδημοσίευσε ο επιδημιολόγος, Έρικ Φάιγκλ, στο Twitter οι νοσηλείες έχουν αυξηθεί σε δώδεκα χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους 8 ευρωπαϊκές.

Η Πορτογαλία χτύπησε πρόσφατα το 80-90% της παλιάς αιχμής των νοσηλειών της, ενώ τα νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν φτάσει στα όριά τους.

⚠️Very worried about #BA5 causing #COVID19 hospitalization surges everywhere it goes—bad it’s very past-immunity-evasive. Portugal hit 80-90% of its old hospitalization peak recently. UK hospitals strained to the brink now too. Bad trends many in places.🧵

