Τουλάχιστον οκτώ Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό σήμερα, την ώρα που μάζευαν νερό στο Λισιτσάνσκ (ανατολικά), τη δίδυμη πόλη του Σεβεροντονέτσκ που κατέκτησαν πρόσφατα οι δυνάμεις της Μόσχας, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Συγκλονιστικό βίντεο δημοσιεύτηκε στο Twitter με ένα άνδρα να αναγνωρίζει ένα αγαπημένο του πρόσωπο που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Unbearable grief as a man recognizes a loved one killed by Russian shelling in Lysychans’k

The Russians fired “Grad” rockets at civilians collecting drinking water. Eight people were killed and 21 injured in this barbaric attack.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/ussBnOsNN9

