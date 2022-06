Οι 30 Ελληνίδες ανθυπολοχαγοί πήραν τα ξίφη τους

Η συγκίνηση όταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμει τα ξίφη στους νέους και στις νέες Ανθυπολοχαγούς είναι μεγάλη. Κυρίως όταν στέκονται μπροστά της και παραλαμβάνουν το ξίφος τους γυναίκες ανθυπολοχαγοί. Γιατί εφέτος από τους 180 νέους ανθυπολοχαγούς που αποφοίτησαν από την Σχολή Ευελπίδων, οι 30 είναι γυναίκες (εκ των οποίων η μία είναι Ελληνοκύπρια). Από αυτές οι 23 θα υπηρετήσουν στα όπλα (Πυροβολικό, Τεθωρακισμένα, Πεζικό, Αεροπορία Στρατού κτλ.) και οι έξι στα Σώματα. Θα πρέπει να σημειώσω όμως και τούτα:

***

Οι γυναίκες με την «πουλάδα» του αλεξιπτωτιστή

Όλο και περισσότερες γυναίκες υπηρετούν πλέον στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Όλο και περισσότερες Ελληνίδες φέρουν με καμάρι την «πουλάδα» του αλεξιπτωτιστή στην στολή τους ή ακόμα του βατραχανθρώπου. Οι Ελληνίδες κατάκτησαν με την αξία τους και με τη εκπαίδευσή τους αυτό που όλοι ονομάζουν «καμάρι των Ενόπλων Δυνάμεων». Σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απονείμει τα ξίφη στους νέους και στις νέες δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού. Μία από τις υπασπίστριες της Προέδρου της Δημοκρατίας είναι γυναίκα αξιωματικός του Ναυτικού. Είναι η υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Καλλιόπη Πορόγλου. Είναι η πρώτη φορά που γυναίκα μάχιμη αξιωματικός αναλαμβάνει θέση υπασπιστή, καταρρίπτοντας ένα ανδρικό οχυρό. Στο Πολεμικό Ναυτικό υπηρετούν πολλές γυναίκες σε νευραλγικές θέσεις για την άμυνα της χώρας, ακόμα και σε υποβρύχια. Ενώ στην Πολεμική Αεροπορία οι γυναίκες πιλότοι των Mirage, των F-16 και των Phantom βρίσκονται καθημερινώς στα πιλοτήρια των αεροσκαφών τους πάνω από το Αιγαίο.

***

Καταρτίζουν κατακαλόκαιρο τα ψηφοδέλτια

Εκλογικός συναγερμός σε όλα τα κόμματα (περιλαμβανομένης και της ΝΔ). Στον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, δόθηκε η εντολή να κλείσουν τα ψηφοδέλτια έως τον Αύγουστο, στο ΠαΣοΚ πιο νωρίς έως τον… Ιούλιο, στο ΚΚΕ κλείνουν ψηφοδέλτια, το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα κόμματα. Στη ΝΔ πέραν των υποψηφιοτήτων που ανακοινώθηκαν (υποτίθεται ένα χρόνο πριν από τις εκλογές), οργανώνουν και περιοδείες με μεικτά κλιμάκια υπουργών και βουλευτών σε όλη την περιφέρεια. Ακόμα οι προεκλογικές συγκεντρώσεις δίνουν και παίρνουν στο γαλάζιο στρατόπεδο, όπως και υποψηφίων που ανήκουν στον στενό κύκλο του Μεγάρου Μαξίμου. Το γεγονός ότι όλοι ομιλούν για Σεπτέμβριο ενδεχομένως να αποθαρρύνει κάποιους να θέσουν υποψηφιότητα, που εάν γνώριζαν ότι οπωσδήποτε ο Πρωθυπουργός θα φθάσει έως την άνοιξη του 2023 θα έθεταν εαυτούς στη διάθεσή του για την εκλογική μάχη. Το μικρό όμως χρονικό περιθώριο έως το φθινόπωρο ακυρώνει σχέδια και φιλοδοξίες προσώπων που θα ήθελαν να πολιτευθούν, αλλά δεν έχουν το χρονικό περιθώριο.

***

Γιατί ο Νότιος Τομέας έχει ενδιαφέρον για το ΠαΣοΚ

Στην Χαριλάου Τρικούπη τούτες τις ημέρες η Επιτροπή για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων έπιασε δουλειά. Ο επικεφαλής της επιτροπής Βαγγέλης Αργύρης στην ενημέρωση που έκανε ανέφερε ότι ο στόχος της Επιτροπής είναι ως το τέλος Ιουλίου να έχει ανακοινωθεί το μεγαλύτερο μέρος (δηλαδή το 80%) των προσώπων που θα δώσουν τη μάχη του σταυρού. Ανέφερε, δε, πως τα ψηφοδέλτια θα είναι σε μεγάλο βαθμό ανανεωμένα, με πρόσωπα κύρους, αλλά και πολλές γυναίκες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ΠαΣοΚ συγκεντρώνεται στον Νότιο Τομέα. Και ξέρετε γιατί; Επειδή θεωρείται πολύ πιθανό το ΠαΣοΚ να κερδίσει δύο έδρες (έναντι μίας τώρα). Ποιοι αναμένεται να τις διεκδικήσουν; Οι Στέφανος Ξεκαλάκης, εκ των στενότερων συνεργατών του Ν. Ανδρουλάκη, Παύλος Χρηστίδης, Τόνια Αντωνίου (η οποία θα διεκδικήσει την επανεκλογή της), Γιώργος Πεταλωτής, Θοδωρής Παπαθεοδώρου, αλλά και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Αναστασία Σιμητροπούλου. Επιπλέον ενδιαφέρον στην εν λόγω περιφέρεια προσθέτει το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να είναι μια από τις τρεις επιλογές και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μαζί με το Ηράκλειο και ακόμη μία.

***

Σαμαράς: Στην πολιτική έχω δει πολλά…

Ας γυρίσουμε όμως στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της ΝΔ. Μία εξ αυτών, με ακροατήριο πάνω από 600 άτομα έγινε στην Καλαμάτα, στη Νομαρχιακή της ΝΔ της Μεσσηνίας, η οποία είχε δύο χρόνια (ένεκα πανδημίας) να ενεργοποιηθεί πλήρως. Σε αυτήν την εκδήλωση (ή προεκλογική συγκέντρωση, πείτε την όπως θέλετε) εμφανίστηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ένα σύντομο λόγο είπε «μετά από δεκαετίες στην πολιτική που έχω δει πολλά, όπως να συγκυβερνήσουμε με το ΠαΣοΚ, που παλιότερα ΝΔ και ΠαΣοΚ ήταν σαν Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Αυτό που μετρά πέρα και πάνω από κόμματα για έναν πολιτικό είναι η αποτελεσματικότητα. Να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις και να έχουν αποτέλεσμα». Στο βήμα επρόκειτο να ανέβει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός είπε είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς. Ως γνήσιος οικοδεσπότης ο Αντώνης Σαμαράς μετά πήγε τον Τάκη Θεοδωρικάκο για ένα… παγωτό.

***

Αν ο Ερντογάν τραβήξει κι άλλο το σχοινί

Με το βλέμμα στραμμένο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου, βρίσκεται η Αθήνα, καθώς δεν αποκλείεται να αποτελέσει το σκηνικό για κορύφωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, από τη στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται έτοιμος να θέσει θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Η τουρκική πλευρά αντί να ρίχνει τους τόνους πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην οποία θα βρεθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τούρκος πρόεδρος, τραβάει και άλλο το σκοινί τόσο με εμπρηστικές δηλώσεις και απειλές από τούρκους αξιωματούχους ή και με επικίνδυνες κινήσεις όπως την παράνομη ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, η Άγκυρα επιχειρεί να αμφισβητήσει επί του πεδίου ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να «κόψει» το Αιγαίο στα δύο καθώς δέσμευσε παράνομα για ένα μήνα με την ΝΟΤΑΜ 4050/22 περιοχές για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν, φαίνεται πως ετοιμάζεται να θέσει μία σειρά από ζητήματα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, απλώνοντας έτσι όλες τις διεκδικήσεις της τουρκικής πλευράς. Σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak θα απλώσει στη Μαδρίτη, βεντάλια έξι σημείων εκ των οποίων το ένα θα είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου αναμένεται να θέσει στη Σύνοδο.

***

Οι Ρώσοι απελαύνουν Έλληνες διπλωμάτες

Η Ρωσία κήρυξε οκτώ Έλληνες διπλωμάτες «personae non gratae» και τους έδωσε προθεσμία οκτώ ημερών για να φύγουν από τη χώρα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Η απόφαση αυτή του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται μετά την κήρυξη personae non gratae (ανεπιθύμητα) 12 μελών των διπλωματικών και προξενικών αποστολών της Μόσχας στην Ελλάδα. Οι απελάσεις είχαν γίνει τότε στο ευρύτερο πλαίσιο απελάσεων Ρώσων διπλωματών από ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Έλληνα πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί για, όπως αποκάλεσε, «την συγκρουσιακή πορεία των ελληνικών αρχών προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς του Κιέβου». Οι Ρώσοι διαμαρτυρήθηκαν επίσης για την ελληνική απόφαση να κηρύξει μια ομάδα Ρώσων διπλωματών «personae non gratae»: «Καμία βάση για την απόφαση των ρωσικών Αρχών» απαντά η Αθήνα για να προσθέσει: «Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής, με γνώμονα το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

***

Όταν ο Μητσοτάκης βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 5 Ιουλίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιού, στο πλαίσιο των συζητήσεων που πραγματοποιούν οι ευρωβουλευτές με ηγέτες της ΕΕ. Η πρόσκληση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίας Ρομπέρτα Μετσόλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε μεν αποδεκτή με ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, ωστόσο όπως πληροφορούμαστε, υπάρχουν και κάποιοι συνεργάτες του πρωθυπουργού που λένε πως ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να απαντήσει σε όποια ερώτηση του υποβληθεί κατά την παρουσία του στο Στρασβούργο. Συγκεκριμένα, μαθαίνω πως θα υπάρξει ένα πεδίο παρουσίασης των επιτευγμάτων της κυβέρνησης στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική και βεβαίως για τα ελληνοτουρκικά. Ωστόσο θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να απαντήσει και σε θέματα αιχμής.

***

Δεν θα τους αφήσουμε να μας πάρουν τη μπάλα απ’ τα χέρια

Στο χώρο του πρώην εργοστασίου των Λιπασμάτων Δραπετσώνας βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας το Σάββατο το βράδυ για να μιλήσει στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σε έναν πολύ όμορφο χώρο με θέα το Λιμάνι του Πειραιά ο Γραμματέας του ΚΚΕ εκτίμησε ότι “οι εκλογές κοντοζυγώνουν” και αναφέρθηκε και στα πιθανά σενάρια για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης λέγοντας πως “όλα τα σενάρια … εκφράζουν τις επιδιώξεις του κεφαλαίου να εξασφαλιστεί μια κυβέρνηση συνεννόησης γιατί το σύστημα έχει μεγάλες δυσκολίες”. Αυτές αφορούν, όπως είπε: “Και τις επιπτώσεις της συμμετοχής στον πόλεμο της Ουκρανίας και τις εξελίξεις στην ελληνοτουρκική κρίση που κλιμακώνεται, αλλά και τη νέα οικονομική κρίση που είναι προ των πυλών στην ΕΕ με σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία”.

Στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ στον Πειραιά βρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, με την οποία ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε λίγο πριν ανέβει στο βήμα. Μάλιστα σε ένα σημείο της ομιλίας του αξιοποίησε και στίχους που είχε γράψει ο Παύλος σε ένα τραγούδι του:

“Τα ζόρια σου, τα ζόρια μου/Κοίτα ψηλά τ’ αστέρια/ Απόψε μοιάζουν να ‘ναι τόσο φωτεινά/ Tο θέμα είναι να παίζεις/ τη μπάλα σωστά στα χέρια…”

“Δεν θα τους αφήσουμε να μας πάρουν τη μπάλα απ’ τα χέρια” κατέληξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

***

Ο πιο έμπειρος διπλωμάτης και το ΝΑΤΟ Είναι 90 ετών, θεωρείται ως ο πιο έμπειρος διπλωμάτης της χώρας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και κάθισε και έγραψε μια επιστολή, ανοιχτή επιστολή στον Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg. Από εκείνη την ημέρα το τηλέφωνο του Πέτρου Μολυβιάτη δεν σταματούσε να χτυπούσε. Τηλεφωνήματα από παντού, από κάθε πολιτικό φάσμα. Κάτι, που μου το επιβεβαίωσε και ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος όταν πήγε την επομένη στο σπίτι του για το καθιερωμένο… τάβλι τους.

***

Η περιπέτειες του δημάρχου της Λάρισας

Θα σας ταξιδεύσω τώρα στη Λάρισα όπου ο δήμαρχος της πόλης Απόστολος Καλογιάννης (με στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηριζόμενος και από το ΠαΣοΚ) έχει αναστατώσει τον Δήμο. Έχει βρει τον μπελά του διότι βουλευτές του νομού, το ΑΣΕΠ, αλλά ακόμη και η εισαγγελία ασχολούνται με το Δήμο του και ειδικότερα με «περίεργα» που συμβαίνουν με προκηρύξεις που αφορούν σε προσλήψεις σε φορείς του Δήμου, όπως το ωδείο, η σχολή χορού, κ.α. και οι οποίες είτε προκηρύσσονται, είτε ακυρώνονται. Όταν γίνονται οχλήσεις στο υπουργείο Πολιτισμού για τέτοια ζητήματα, όταν το ΑΣΕΠ κάνει ελέγχους, και όταν στέλνονται στοιχεία στους εισαγγελείς αντιλαμβάνεται κανείς πως η υπόθεση ξεφεύγει. Πάντως, φίλος της στήλης, πολιτευτής της περιοχής, ο οποίος μου μετέφερε το παρασκήνιο, ξεκαθάρισε πως ο Δήμαρχος Λάρισας δεν ευθύνεται μόνον αυτός για τα κακώς κείμενα, αλλά αναλαμβάνει πολιτικό κόστος για αποφάσεις δημοτικών υπαλλήλων που έχουν δική τους πολιτική ατζέντα. Μου εκμυστηρεύθηκε πάντως πως ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει δεν είναι τυχαίος, καθώς είναι υπερβολή να καταθέτουν τα χαρτιά τους για πρόσληψη υποψήφιοι διδάκτορες με εμπειρία στη διδασκαλία και αντί αυτών να προσλαμβάνονται άτομα που έλαβαν πτυχίο μόλις προ εξαμήνου. Και εγώ από την πλευρά μου αναρωτιόμαστε ποιοι μετέχουν στις επιτροπές που λαμβάνουν αυτές της αποφάσεις…