Επιστρέφουν (δυστυχώς για λίγο), σε μεγάλο συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που θα φέρει στη χώρα μας τον Ιούλιο κορυφαίους Έλληνες από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

Η «αφρόκρεμα» των Ελλήνων μαθηματικών ανά τον κόσμο μαζεύεται στις 4 Ιουλίου στη χώρα μας, με την επιστημονική Ένωση τους στην Ελλάδα να διοργανώνει ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια της τελευταίας πενταετίας.

Σημείο αναφορά η Ελλάδα λοιπόν, με τους Έλληνες μαθηματικούς ανά τον κόσμο (τους πιο καταξιωμένους επιστήμονες διεθνώς) να μαζεύονται εδώ για να ανακοινώσουν επιτεύγματα ή να συζητήσουν θεωρίες. Θλιβερή συγκυρία βέβαια, το ότι ειδικά φέτος οι θεματοδότες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας απέδειξαν πως μπορεί ένα εξεταστικό σύστημα να είναι λάθος, με τα υπερβολικά απαιτητικά θέματα που διάλεξαν στα Μαθηματικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τους νέους και νέες που διαγωνίστηκαν στο τέλος μιας μακράς περιόδου καραντίνας, με ελλιπή προετοιμασία, δυο χρόνια καραντίνας στο πρόσφατο παρελθόν τους αλλά πολύ αποφασιστικότητα και προσωπική προσπάθεια. Όταν τα ποσοστά αποτυχίας (ή και επιτυχίας) εκτινάζονται έτσι όπως αναμένεται να γίνει φέτος, ένα εξεταστικό σύστημα αποτυγχάνει να διαβαθμίσει δίκαια τους υποψηφίους και «δείχνει τα δόντια» του στο κομμάτι ακριβώς του πληθυσμού που θα έπρεπε η χώρα να στηρίζει τις ελπίδες της.

Αυτά και άλλα όμως θα συζητήσουν οι μεγάλοι Έλληνες μαθηματικοί ανα τον κόσμο που έρχονται στην Ελλάδα στις 4 Ιουλίου. Το 4ημερο συνέδριο το διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία από κοινού με όλα τα τμήματα Μαθηματικών των Ελληνικών ΑΕΙ. Πρόκειται για το 2ο Συνέδριο των «Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών» που έγινε με μεγάλη επιτυχία ξανά προ 4ετίας και θα διεξαχθεί στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταξύ των ομιλητών του δε, θα είναι ο Κωνσταντίνος Δαφέρμος του Brown University αλλά και ο Δημήτρης Μπερτσιμάς του ΜΙΤ, που διετέλεσε στο παρελθόν πρόεδρος του Συμβουλίου διοίκησης του πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μιλήσει στην Ελλάδα για την επιστήμη του, σε περίοδο μάλιστα κατά την οποία ένας νέος Νόμος για την δημιουργία Συμβουλίων διοίκησης συζητείται, με πολλές αντιδράσεις και πάλι γύρω από το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του για το νέο μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ στόχος του είναι να καθιερώσει την Αθήνα ως τόπο επιστημονικής και δημιουργικής συνάντησης των Ελλήνων μαθηματικών που ζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως λένε οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πρόκειται για ένα κορυφαίο επιστημονικό γεγονός, που θα συγκεντρώσει διακεκριμένους Έλληνες μαθηματικούς «σε μια εξαιρετικής σημασίας διαβούλευση, ανταλλαγή ιδεών και οριοθέτηση στόχων για το επόμενο διάστημα, που αφορούν στο παρόν και το μέλλον των Μαθηματικών».

Το Συνέδριο θα καλύψει όλες τις περιοχές των θεωρητικών και των εφαρμοσμένων Μαθηματικών, φιλοξενώντας και συγκεκριμένα θα μιλήσουν οι κορυφαίοι Έλληνες μαθηματικοί: Γεώργιος Ακρίβης (πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Σπυρίδων Αλεξάκης (University of Toronto), Κωνσταντίνος Δαφέρμος (Brown University), Ιωάννης Εμίρης (ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» του πανεπιστημίου Αθηνών), Ευστρατία Καλφαγιάννη (Michigan State University), Ιωάννης Κοντογιάννης (University of Cambridge), Δημήτριος Κουκουλόπουλος (University of Montreal), Δημήτριος Μπερτσιμάς (Massachusetts Institute of Technology), Παναγιώτης Σουγανίδης (Chicago University), Πέρλα Σούση (University of Cambridge), Νικόλαος Φραντζικινάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Μαρία Χλουβεράκη (University of Versailles-St Quentin).