Αφγανιστάν: Πάνω από 950 νεκροί από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ

Οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που έπληξε σήμερα τα ξημερώματα το Αφγανιστάν έφτασαν τους 950, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι άλλοι 610 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 250 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Μοχάμαντ Νάσιμ Χακάνι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών των Ταλιμπάν.

1/2 #BREAKING: The number of martyrs in Barmal, Ziruk, Naka and Gyan districts of #Paktika province has risen to 255 and the number of martyrs has reached 155.

Disadvantaged humanitarian organizations in the province should provide emergency assistance to the region pic.twitter.com/Qcj4BVkpCx

— Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022