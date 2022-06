Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 250 νεκροί

Τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που σημειώθηκε χθες Τρίτη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 250 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Μοχάμαντ Νάσιμ Χακάνι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών των Ταλιμπάν.

Unconfirmed news & photos of casualties & destruction are coming from the different parts of the south east of #Afghanistan after the last night’s #earthquake. It is said that dozens are died in Geyan, Spere & some other districts of Paktika & Khost. More details to come. pic.twitter.com/opHE7ZTXnZ

— Kabir Haqmal (@Haqmal) June 22, 2022