Με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 10% στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα, η Ελλάδα εμφάνισε για τον Απρίλιο ποσοστό 28%, όπως αναφέρεται σε έκθεση της Eurostat.

Στο γράφημα που ακολουθεί, η Ελλάδα (με πράσινο χρώμα) φαίνεται να απέχει σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με την έντονα ανοδική πορεία να έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2021.

Μηνιαία υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε Ελλάδα – Ευρωπαϊκή Ενωση

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ευρωπαϊκή Eνωση ανήλθε τον Απρίλιο στο 10%, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Το υψηλότερο ποσοστό εξαμήνου καταγράφηκε τον Νοέμβριο (26%), κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύματος.

Τα ποσοστά ποικίλλουν από χώρα σε χώρα: στη Σουηδία καταγράφηκαν τιμές κατά 5% μικρότερες από τον μέσο όρο της τριετίας 2016 – 2019, ενώ στη Λετονία υπήρξε αύξηση (3%), όπως συνέβη και στην Εσθονία, στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία (4% σε όλες).

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (+28%), ενώ σε μία σειρά από χώρες – μέλη (Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Αυστρία) εμφανίζεται αύξηση 18% και 19%.

🆕😷Excess mortality in the EU was +10% in April 2022, rising from +6% in March 2022. This varied across EU Member States: from -5% in 🇸🇪Sweden to +28% in 🇬🇷Greece.

How did the situation evolve in your country❓

👉https://t.co/Qdz1SzRBBO pic.twitter.com/DxUqZ7SErf

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 15, 2022