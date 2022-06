Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 79 ετών, έπεσε από το σταματημένο ποδήλατό του το Σάββατο το πρωί, στο Ντέλαγουερ όπου περνάει το Σαββατοκύριακό του, όμως σηκώθηκε πολύ γρήγορα και διαβεβαίωσε ότι είναι «καλά».

Γύρω στις 9.40 το πρωί, ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατο στο Ρίχομποθ Μπιτς, μια παραλιακή κωμόπολη όπου έχει μια έπαυλη με θέα στον ωκεανό, ο Μπάιντεν έπεσε, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο που είναι διαπιστευμένη στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να σταματήσει για να μιλήσει με περαστικούς και με τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν αλλά δυσκολεύτηκε να κατεβάσει το πόδι του από το πετάλι και έπεσε πλαγίως, ενώ το ποδήλατο ήταν ακινητοποιημένο.

Αμέσως τον περικύκλωσαν οι άνδρες της ασφάλειάς του, όμως εκείνος σηκώθηκε πολύ γρήγορα. Όταν τον ρώτησαν πώς αισθάνεται, απάντησε «είμαι καλά».

President Biden fell when he tried to get off his bike at the end of a ride at Cape Henlopen State Park near his beach home in Delaware, but said he wasn’t hurt. “I’m good,” he told reporters after U.S. Secret Service Agents quickly helped him up. https://t.co/ZQkSTElM3s

— The Associated Press (@AP) June 18, 2022