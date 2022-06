Θρίλερ στο Βερολίνο με την αιτία που οδήγησε οδηγό να πέσει πάνω σε πεζούς, κάτι που οδήγησε στον θάνατο μιας δασκάλας και στον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους και μαθητές.

Να σημειώσουμε ότι ο δράστης έχει συλληφθεί και έγινε γνωστό ότι έχει διπλή υπηκοότητα. Είναι Γερμανός 29 ετών, με καταγωγή από την Αρμενία.

Ο 29χρονος ακινητοποιήθηκε από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι τον παρέδωσαν στις αρχές.

«Ο οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του, ένα ασημί Renault Clio, πάνω σε ομάδα πεζών στην οδό Tauentzien και κατόπιν στη βιτρίνα καταστήματος. Συνελήφθη από περαστικούς και παραδόθηκε στις αρχές», ανακοίνωσε η αστυνομία του Βερολίνου, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη ασαφές, εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια ή για ατύχημα, «ενδεχομένως λόγω κάποιου αιφνίδιου προβλήματος υγείας» του οδηγού.

Η Welt μετέδωσε ότι το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα μαθητών ηλικίας 15-16 ετών από την Έσση, οι οποίοι βρίσκονταν με τη δασκάλα τους στο Βερολίνο, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Η αστυνομία με ανακοίνωσή της στο Twitter, καλεί όποιον διαθέτει οπτικό υλικό από το συμβάν να το διαβιβάσει στις αρχές, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

At least one dead, multiple injured after a car rams into a crowd beside a church in Berlin.#Berlin #BerlinAttack pic.twitter.com/KPbzYhhrtr

