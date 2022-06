ΗΠΑ και Ν. Κορέα: Με εκτόξευση 8 πυραύλων αντέδρασαν στις δοκιμές της Β. Κορέας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους επιφανείας-επιφανείας τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, σε αντίδραση στις δοκιμές ισάριθμων βαλλιστικών πυραύλων στις οποίες προχώρησε η Βόρεια Κορέα την προηγουμένη, μετέδωσε το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap (φωτογραφία, επάνω, από Joint Chiefs of Staff/Yonhap).

Εκτοξεύθηκαν πύραυλοι ATACMS, κατά το δημοσίευμα του Γιονάπ.

.@USForcesKorea & Republic of Korea militaries conducted a combined live-fire exercise this morning.

This exercise used 1 @USArmy missile and 7 @ROK_Army missiles.

Details –> https://t.co/UUe45BCl4z@ROK_MND | @INDOPACOM | @UN_Command | #탄도미사일 pic.twitter.com/4wGnrTjOBu

— U.S. Forces Korea (@USForcesKorea) June 6, 2022