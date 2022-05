Στις μπαριέρες κατέληξε το μονοθέσιο του Μικ Σουμάχερ στον 26ο γύρο του Grand Prix Μονακό, με αποτέλεσμα το πίσω μέρος της Haas να αποκοπεί. Ευτυχώς ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ είναι καλά στην υγεία του και βγήκε χωρίς πρόβλημα από το μονοθέσιο.

Αρχικά βγήκε στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας, λίγο όμως μετά βγήκαν οι κόκκινες σημαίες και διεκόπη ο αγώνας για να επιδιορθωθεί ο προστατευτικός τοίχος.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️

Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg

— Formula 1 (@F1) May 29, 2022