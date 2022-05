Τσιτσιπάς: Μαχητής, νικητής και στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που είχε τρία τάι μπρέικ και διήρκησε 4 ώρες και 6 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ του Ζντένεκ Κόλαρ (6-3, 6-7 [8], 7-6 [3], 7-6 [7]) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Ο Ελληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 6-2 στο τάι μπρέικ του τέταρτου σετ, αλλά δεν τα παράτησε. Πάλεψε, γύρισε τούμπα το σετ και με 9-7 έκανε το 3-1, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του γαλλικού όπεν, όπου θα αντιμετωπίσει τον Σουηδό Μίκαελ Ιμερ.

Ο Σουηδός επικράτησε με 3-1 σετ του Βρετανού Ντάνιελ Εβανς (6-3, 3-6, 6-2, 6-3) και έκλεισε… ραντεβού με τον Ελληνα τενίστα.

Καλό ξεκίνημα του Τσιτσιπά και… 2-0

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε το παιχνίδι δυνατά και με μπρέικ στο 4ο game προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο σετ. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο 5-2 και στη συνέχεια με 6-3 έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Στο δεύτερο σετ ο Τσέχος ανέβασε την απόδοσή του. Με μπρέικ στο 4ο game προηγήθηκε με 3-1, με τον Στέφανο, όμως, να απαντάει στο 7ο game και να μειώνει σε 4-3, πριν ισοφαρίσει σε 4-4. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου μετά από μία μεγάλη μάχη και 18 πόντους (18-8) ο Τσιτσιπάς έκανε το 2-0 και βρέθηκε ένα σετ μακριά από τη νίκη.

Μείωσε ο Τσέχος

Στο 4ο game του τρίτου σετ ο Στέφανος είχε μπρέικ πόιντ, αλλά δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί και ο Τσέχος ισοφάρισε σε 2-2. Οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ, χωρίς κάποιος από τους δύο να καταφέρει να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του. Μοιραία είχαμε ένα ακόμα τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσέχος προηγήθηκε με 4-1 και λίγο αργότερα με 7-3 μείωσε σε 2-1 το παιχνίδι.

Πήρε το «θρίλερ» ο Στέφανος

Στο τέταρτο σετ ο Ελληνας τενίστας «χτύπησε» πρώτος και με μπρέικ στο 5ο game προηγήθηκε με 3-2. Όμως, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το μπρέικ που έκανε, με τον Τσέχο να απαντάει στο 6ο game και να ισοφαρίζει σε 3-3.

Στη συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους και το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Το τρίτο στο παιχνίδι.

Ο Κόλαρ αιφνιδίασε τον Στέφανο και βρέθηκε μπροστά με 6-2, αλλά δεν κατάφερε να κλείσει το σετ. Ο Ελληνας τενίστας με τέσσερις σερί πόντους ισοφάρισε σε 6-6 και με τον πέμπτο συνεχόμενο προηγήθηκε με 7-6.

Ο Τσέχος έσβησε το πρώτο ματς πόιντ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και στο 8-7. Ο Στέφανος με 9-7 έφτασε στο 3-1 και σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του δεύτερου γκραντ σλαμ της σεζόν.

Just right 👏@steftsitsipas with the light touch. #RolandGarros pic.twitter.com/PzzpiYLH3A

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2022