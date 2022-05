Σε συνέντευξη του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ στις Κάννες για την ταινία του «Crimes of the future» που γυρίστηκε στην Αθήνα και διαγωνίζεται για τον Χρυσό Φοίνικα, ο Καναδός σκηνοθέτης μίλησε εγκωμιαστικά για τις συνθήκες στις οποίες βρέθηκε δουλεύοντας στην χώρα μας.

«Ηταν πολύ όμορφα, πραγματικά πολύ όμορφα» είπε. «Η εταιρία παραγωγής ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ δεν είναι χθεσινή και αποτελείται από επαγγελματίες (σ.σ. ιδρυτής της είναι ο κ. Παναγιώτης Παπαχατζής από τους πιο παλιούς παραγωγούς στον χώρο, ενώ η Μαρια Λασκαριδου ανέλαβε την υλοποίηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας της συμπαραγωγής). Μάλιστα, στο τέλος των γυρισμάτων, υπήρχε ένας τρυφερός, συναισθηματικός δεσμός αλληλεγγύης και κατανόησης ανάμεσα στο ελληνικό και το καναδέζικο συνεργείο τα οποία είχαν δουλέψει μαζί και σε απόλυτη αρμονία.»

Πρόσθεσε επίσης ότι η αρμονία δεν είναι συχνό φαινόμενο όταν συνεργεία διαφορετικών εθνικοτήτων συνεργάζονται (είτε λόγω διαφορετικών μεθόδων εργασίας, είτε διαφορετικών ωραρίων κ.ο.κ.) Επεσήμανε δε ότι ένα μεγάλο μέρος της επεξεργασίας των ειδικών εφέ του «Crimes of the future» πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό γραφείο και όχι μόνο στο Τορόντο. «Με άλλα λόγια, η εμπειρία μου στην Ελλάδα ήταν υπέροχη» είπε.

Διαφήμιση για Χιλιαδού

Το «Crimes of the future» δεν είναι η μόνη ξένη παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και συμμετέχει φέτος στον διαγωνισμό του φεστιβάλ Καννών. Η παραλία της Χιλιαδούς στην Εύβοια βρήκε την κατάλληλη διαφήμισή της μέσω της ταινίας «Triangle of Sadness» του Ρούμπεν Εστλουντ, επίσης στο διαγωνιστικό τμήμα.

Ο Εστλουντ μίλησε επίσης θετικά για την κινηματογραφική εμπειρία του στην Ελλάδα επισημαίνοντας την συμβολή των ντόπιων στην δημιουργία της ταινίας και το ότι η πρόταση να γίνουν στη Χιλιαδού τα γυρίσματα έγιναν από έναν παραγωγό της ελληνικής πλευράς, δηλαδή της εταιρίας Heretic Films των Κωσνταντίνου Κοντοβράκη και Γιώργου Καρνανά.

Το παν είναι η έννοια της συνεργασίας

Η δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια από όλους τους αρμόδιους φορείς επί του ζητήματος, είναι σημαντική. Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής προσπαθούν να κτίσουν γερά κινηματογραφικά θεμέλια. Το ΕΚΟΜΕ, τα Film Offices ανά την Ελλάδα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχουν συνεργαστεί ώστε ναι, η χώρα μας, να μπορεί επιτέλους να μιλά για πραγματική κινηματογραφική εξωστρέφεια.

Η υπογραφή διά χειρός κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, υφυπουργού σε θέματα σύγχρονου πολιτισμού του συμφώνου συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας με το οποίο ανανεώνεται με νέους, ευνοϊκότερους για την πλευρά των ελλήνων συμπαραγωγών όρους, ήταν μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις για το καλό του ελληνικού σινεμά που έγιναν φέτος στο φεστιβάλ.

Ελληνικές παραγωγές και συμπαραγωγές

Το βράδυ της Τετάρτης, η τελευταία ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα «Dodo» παίχθηκε στο εκτός συναγωνισμού τμήμα των Πρεμιερών, την ώρα που όπως ο ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ κ. Τιερί Φρεμό δήλωσε, θα μπορούσε να είναι ενταγμένη στο επίσημο διαγωνιστικό.

Οσοι είδαν την ελληνοτουρκική συμπαραγωγή «Φλεγόμενες μέρες» («Burning days») που προβάλλεται στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα) βρήκαν αρετές στην ταινια του Τούρκου Εμίν Αλπέρ που από ελληνικής πλευράς έχει ως συμπαραγωγό τον Γιώργο Τσούργιαννη της Horsefly Films και διευθυντή φωτογραφίας τον Χρήστο Καραμάνη.

Τέλος, η μικρού μήκους ταινία της Εϋης Καλογηροπούλου «Ο θρόνος του Ξέρξη», παραγωγός της οποίας είναι επίσης μια έμπειρη επαγγελματίας, η Αμάντα Λιβανού, διαγωνίζεται στο τμήμα της Semain De la Critique (Εβδομάδα κριτικής) όπου πέρσι βραβεύθηκε η ελληνική ταινία «Brutalia Εργάσιμες μέρες» του Μανώλη Μαυρή.

Η ανάπτυξη του ελληνικού σινεμά δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους ξένους. Ολοσέλιδο ρεπορτάζ του έγκριτου περιοδικού The Hollywood Reporter μιλά για το «ελληνικό κινηματογραφικό φαινόμενο», με αναφορές σε εργαζόμενους για το καλό του ελληνικού σινεμά, από την υπεύθυνη επικοινωνίας του ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) κα Βασιλική Διαγούμα, μέχρι τον πρόεδρο του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Μάρκο Χολέβα.

Η δύναμη του χρήματος

Ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ παραδέχθηκε ανοιχτά ότι ο πρώτος και κύριος λόγος για να γυρίσει την ταινία του στην Ελλάδα ήταν «το χρήμα. Εδώ και μερικά χρόνια η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να ελκύσει ξένες παραγωγές για γυρίσματα παντού στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Μέσω μιας αρμόδιας υπηρεσίας (σ.σ. ΕΚΟΜΕ) προσφέρεται ένα 40 % cash rebate στο μπάτζετ της παραγωγής. Όπως καταλαβαίνετε το ποσόν είναι τεράστιο, μιλάμε για πολύ σοβαρά χρήματα.»

Υπάρχουν πολλοί ακόμα που εργάζονται με κάθε τρόπο για αυτή την ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας και πρέπει να αναφερθούν: οι διευθυντές του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κ.κ. Ελίζ Ζαλαντό και Ορέστης Ανδρεαδάκης, η γενική διευθύντρια του ΕΚΚ Αθηνά Καρτάλου, αρμόδιοι της Hellas Films όπως oi κες Αθηνά Καλκοπούλου και Υλιάνα Ζακοπούλου, ή εργαζόμενοι για το Athens Film Office όπως ο κ. Στάθης Καλογερόπουλος.