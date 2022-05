U.S. President Joe Biden speaks as he meets with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in the Oval Office at the White House in Washington, U.S., May 16, 2022. REUTERS/Elizabeth Frantz

Μια άγνωστη συνομιλία με τον Πλανητάρχη Μια ενδιαφέρουσα συνομιλία είχαν στο Λευκό Οίκο ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ήταν η στιγμή που ο πλανητάρχης βρισκόταν στο Οβάλ γραφείο με τον Πρωθυπουργό και την ελληνική αντιπροσωπεία και η συζήτηση είχε ανάψει. Ο πλανητάρχης σε κάποια στιγμή στρέφεται προς τον υπουργό και του ζητεί τη γνώμη γιατί τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία, έχουν τόσες απώλειες, γιατί έχουν «κολλήσει» και πού οφείλεται η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών τους στόχων. Ο υπουργός Άμυνας έδωσε μια απάντηση που όντως εντυπωσίασε τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Οι βανδαλισμοί στο ΑΠΘ και η συνέχεια του εμφυλίου Του είπε πρωτίστως ότι οι Ουκρανοί σε αυτόν τον πόλεμο έχουν τεράστιο πλεονέκτημα αφού πολεμούν για να προασπίσουν την πατρίδα και τις οικογένειές τους και εν συνεχεία του ανέλυσε τη δόγμα της «διάθεσης του στρατεύματος». Με δυο λόγια, του είπε κατά πόσο οι Ρώσοι έχουν ή όχι διάθεση να πολεμήσουν. Αυτή ακριβώς η διάθεση του στρατού είναι πλέον μετρήσιμο μέγεθος, του είπε, σε όλους τους στρατούς του κόσμους. ***

Επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι μόνον ο πλανητάρχης, η σύζυγός του και πιθανότατα μέλη της οικογένειάς του που εκδήλωσαν την επιθυμία να έλθουν (ή να ξαναέλθουν) στην Ελλάδα (και θα δείτε ότι αυτό θα γίνει ίσως του χρόνου), αλλά και πλήθος γερουσιαστών και βουλευτών, καθώς και βοηθοί γερουσιαστών. Οι τελευταίοι ήταν και οι πιο ενθουσιώδεις από την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, αφού πέραν από τα χειροκροτήματα ζητούσαν από τον Πρωθυπουργό να τους υπογράψει την ομιλία του. ***

Ο πρωθυπουργός πάει Βοστώνη Στις 23 του μηνός ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί και πάλι στην Ουάσιγκτον για να μιλήσει αυτή τη φορά στην τελετή αποφοίτησης του Boston College. Αυτές οι τελετές αποφοίτησης τόσων σπουδαίων πανεπιστημίων είναι σημαντικές και οι ομιλίες που γίνονται στα πανεπιστήμια κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αμερικανικών ΜΜΕ. Μετά την Βοστώνη, πάει Νταβός ***

Στην Ουάσιγκτον πάλι ο υπουργός Άμυνας Ωστόσο τις βαλίτσες του ετοιμάζει και πάλι για την Ουάσιγκτον και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μετά από πρόσκληση του Αμερικανού ομολόγου του Λόιντ Όστιν. Η επίσκεψη έχει καθοριστεί για τον Ιούλιο. Ο κ. Όστιν, πρώην στρατηγός του αμερικανικού στρατού, δεν βρισκόταν στην Ουάσιγκτον όταν την επισκεπτόταν η ελληνική αντιπροσωπεία (ήταν στα Εμιράτα στην κηδεία του ηγέτη τους) και έτσι δεν βρήκε την ευκαιρία να τα πουν με τον Έλληνα ομόλογό του. Και έχουν να πουν πολλά. Από την «επιστολή» πρόθεσης (που δεν είναι επιστολή αλλά ολόκληρος φάκελος) για την αγορά των F-35 (που ετοιμάζεται πυρετωδώς), έως και τις δυνατότητες των αμερικανικών βάσεων στην χώρα μας. ***

Επιχειρησιακές δυνατότητες της Αλεξανδρούπολης Θα πρέπει τέλος να σας πω ότι οι Αμερικανοί γερουσιαστές ενθουσιάστηκαν όταν είδαν τον χάρτη της Αλεξανδρούπολης και τι είδους επιχειρησιακές και ενεργειακές δυνατότητες έχει. Γιατί εδώ που τα λέμε ορισμένοι από αυτούς δεν ήξεραν πως να την προφέρουν, ούτε πού πέφτει και ευτυχώς που λειτούργησαν πλήρως οι χάρτες που τους παρουσίασε η ελληνική πλευρά. Όπως και ο χάρτης που δόθηκε στον πλανητάρχη και στους γερουσιαστές για τις υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών σε ελληνικά νησιά, καθώς και ο χάρτης με την λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα» των Τούρκων με τις προκλήσεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο. ***

Όταν ο Αραφάτ πήγε σε συνέδριο του ΠαΣοΚ Με την ευκαιρία του Συνεδρίου του ΠαΣοΚ- ΚΙΝΑΛ, θα σας πάω 38 χρόνια πίσω, σε μια μέρα του Μαΐου του 1984, σαν τη σημερινή, που έγινε το πρώτο συνέδριο του ΠαΣοΚ. Ξέρετε γιατί έμεινε στην ιστορία; Δεν ήταν οι 2.500 σύνεδροι που όρθιοι χειροκροτούσαν τον Ανδρέα, ούτε βεβαίως η περίφημη τρόικα (Γεννηματάς, Λαλιώτης Τσοχατζόπουλος) που ετοίμασε το συνέδριο, ούτε το Carmina Burana του Carl Orff, που έμελλε να γίνει και το σήμα κατατεθέν του ΠαΣοΚ. Ήταν η ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλούσε επί τρεις ώρες συνεχώς, ισοφαρίζοντας τότε το ρεκόρ του Φιντέλ Κάστρο που ήταν γνωστός για τις πολύωρες ομιλίες του. Ήταν επίσης ο καλεσμένος του Ανδρέα, ο αρχηγός της PLO Γιασέρ Αραφάτ, που έφθασε στο συνέδριο μαζί με τις Παλαιστίνιες με τα καλάσνικοφ και τον Γερμανό επικεφαλής της φρουράς του. Εκεί, στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Γιασέρ Αραφάτ έκανε την επική δήλωση ότι «το καλύτερο και το ισχυρότερο όπλο των Παλαιστινίων είναι η μήτρα της Παλαιστίνιας μάνας», κάνοντας τους πάντες να ανατριχιάσουν. Ήταν τέλος η χήρα του Αλιέντε του Προέδρου της Χιλής που τον δολοφόνησε ο δικτάτορας Πινοσέτ και που την είχε προσκαλέσει ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ στο συνέδριο, καθώς και εκπρόσωποι του Φιντέλ Κάστρο. Από τότε έγιναν πολλά συνέδρια στο ΠαΣοΚ, αλλά σαν το πρώτο κανένα γιατί σε αυτό όντως έγραψε ιστορία ο Ανδρέας Παπανδρέου, προαναγγέλλοντας την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. ***

Η Σικελία άνοιξε το δρόμο για τα γλυπτά H Σικελία, είναι αυτή ανοίγει πρώτη τον δρόμο για την επιστροφή στην Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα, καταθέτοντας την καθοριστική συμβολή της στη συζήτηση που διεξάγεται εδώ και καιρό σε διεθνές επίπεδο, όπως μου είπε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το «θραύσμα Fagan», το τμήμα, δηλαδή της πλάκας που ανήκει στην ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα και που αναπαριστά το πόδι της Αρτέμιδας, θεάς του κυνηγιού, καθισμένης σε θρόνο, μπορεί να μείνει για πάντα στην Ελλάδα. Καλή είδηση και επίσημη αφού υπογράφεται σε κοινό Δελτίο Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης της Σικελίας. Από τον περασμένο Ιανουάριο, το θραύσμα βρίσκεται ήδη στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, όπου κατά τη διάρκεια τελετής, στην οποία παρευρέθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανασυνδέθηκε με την αρχική ζωφόρο από την οποία είχε αφαιρεθεί. *** Ad astra Vangelis Η NASA είπε το δικό της «αντίο» στον συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, παρουσιάζοντας βίντεο αφιερωμένο σε αποστολή εξερεύνησης του Δία, τη μουσική σύνθεση του οποίου έχει επιμεληθεί ο σπουδαίος δημιουργός. Η ανάρτηση ξεκινά με το λατινικό «Ad astra Vangelis», ενώ στη συνέχεια αναφέρει: «Ο συνθέτης των ταινιών συνεισέφερε στις εξερευνήσεις της αποστολής Juno στον Δία, γράφοντας μουσική. Ακολουθήστε το διαστημόπλοιο της NASA Solar System Exploration γύρω από τον Δία, και τον δορυφόρο του Γανυμήδη, με τον ήχο ανεβασμένο», ***

Πώς αποχαιρέτησε η Πρόεδρος τον Παπαθανασίου Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρέτησε τον τεράστιο μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία με μία ανάρτησή της στα social media κάνει λόγο για έναν «οικουμενικό δημιουργό, που περιηγήθηκε σε όλη την έκταση του μουσικού φάσματος ως συνθέτης, παραγωγός, ενορχηστρωτής και ερμηνευτής, βάζοντας παντού τη σφραγίδα της μεγαλοφυΐας του. «Δημιουργίες όπως οι δικές του δεν εξαντλούνται στη συνθήκη μιας συμβατικής διεθνούς φήμης και εμβέλειας», ***

Ο Βενιζέλος αποχαιρετά τον Vangeli Σε ανάρτησή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποχαιρέτησε τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη: «Όλοι κρατούν κάτι στη μνήμη τους από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Στη δική μου μνήμη μένει κάτι δημόσιο αλλά και προσωπικό ταυτόχρονα. Η συνεργασία μας στην παρουσίαση του έργου του «Μυθωδία» που οργανώθηκε στις 28 Ιουνίου 2001, στο κέντρο της Αθήνας, στον Ναό του Ολυμπίου Διός, από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Sony Classical. Η μουσική αυτή συνόδευσε την ίδια χρονιά, την αποστολή της NASA στον Άρη και έγινε μια παγκόσμια επιτυχία. Ήταν η εναρκτήρια εκδήλωση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ένα εντυπωσιακό οικουμενικό μήνυμα. Αλλά και ένα δύσκολο καλλιτεχνικό, οργανωτικό, τεχνικό, επικοινωνιακό και ( όπως συμβαίνει, ευτυχώς ή δυστυχώς, με όλα τα σημαντικά πράγματα) πολιτικό στοίχημα. Τώρα ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γίνεται η μουσική του. Αυτό το μοναδικό μουσικό κύμα που πήγαζε από το χάρισμά του. Τον αποχαιρετούμε με αυτό και τον ευχαριστούμε που θα υπάρχει πάντα μέσα από αυτό». ***

Ομιλία Καραμανλή Στο Μέγαρο Μουσικής, στην πρώτη επετειακή εκδήλωση συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ», αναμένεται να εμφανιστεί ο Κώστας Καραμανλής .Η συγκεκριμένη γυναικεία οργάνωση δραστηριοποιείται από το 1983, παρεμβαίνοντας σε ζητήματα ισότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα. Η πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των εορτασμών της συμπλήρωσης 40 ετών, θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουνίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτή θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός, με θέμα «Ελλάδα και Ευρώπη στη δίνη μεγάλων αλλαγών”. Ή ομιλία του κ. Καραμανλή αναμένεται με ενδιαφέρον, αφού σπανίως παρεμβαίνει στα δρώμενα και τις εξελίξεις του δημόσιου βίου. Τη δεδομένη, όμως, χρονική στιγμή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της κρίσιμης συγκυρίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. ***

Ο Νίκος Βούτσης δίπλα στους γονείς της Τοπαλούδη Επί τρεις ώρες, παρέμεινε χθες στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών όπου εκδικάζονταν – σε δεύτερο βαθμό- η υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης. Συνομίλησε πολλές φορές με τον Γιάννη Τοπαλούδη, τη σύζυγο του Κούλα, την Ελένη Κρεμαστιώτη, τη Μάγδα Φύσσα, τη Ρόζα Φωτιάδη, με τους γονείς δηλαδή των δολοφονημένων κοριτσιών. Κάποιες στιγμές συγκινούνταν πολύ, κάποιες άλλες δάκρυζε όταν έβλεπε τους γονείς να διαμαρτύρονται με τις συμπεριφορές των συνηγόρων των δύο καταδικασθέντων. » Αυτές οι μανάδες κι οι πατεράδες αξίζουν τον θαυμασμό και τη στήριξη όλων μας. Έχασαν τα παιδιά τους κι όμως μέσα στον πόνο τους, βρήκαν το κουράγιο να στηρίξουν ο ένας των άλλων και όλοι μαζί καταφέρνουν και αποτρέπουν καθημερινά δεκάδες περιπτώσεις κακοποίησης…» έλεγε στους συνομιλητές του και συνέχιζε: » Παλαιότερα ήταν σύνηθες να πηγαίνει μια γυναίκα στο Τμήμα , να καταγγέλλει κακοποίηση ή βιασμό και να φεύγει άπραγη και προσβεβλημένη ακούγοντας: » Δεν μπορεί, κάτι θα ‘κανες κι εσύ». Όμως πλέον η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει με τη στάση αυτών των μανάδων». Αποχώρησε μετά το τέλος της διαδικασίας, χωρίς δηλώσεις. Προτιμά την κουβέντα. ***

Είδος εν ανεπαρκεία το… πλεόνασμα σε επιτροπές Δεν νομίζω να συμβαίνει συχνά σε επιτροπές. Δηλαδή να παρουσιάζουν πλεόνασμα μετά το τέλος της αποστολής τους. Και αυτό το πλεόνασμα (είδος εν ανεπαρκεία για επιτροπές) να το αξιοποιούν για ανθρωπιστικούς λόγους ή για την άμυνα της χώρας. Τώρα θα πείτε ποια είναι αυτή η σπουδαία Επιτροπή που παρουσίασε πλεόνασμα; Είναι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που εκπληρώνοντας της δέσμευσή της για τη διάθεση του ταμειακού πλεονάσματος προς όφελος της κοινωνίας παρέδωσε σε μία λιτή τελετή στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, σημαντικό πυροσβεστικό υλικό και διασωστικά μέσα αξίας 744.612 ευρώ. Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορά σε 100 συσκευές GPS με άδειες για σύνδεση στο σύστημα engage, 166 συστήματα ενδοεπικοινωνίας, 100 επινώτιους πυροσβεστήρες, 200 φορητούς ασυρμάτους, 100 συστήματα τηλεματικής σε υδροφόρα οχήματα, 10 αεροσυμπιεστές πλήρωσης φιαλών των αναπνευστικών συσκευών, εργαλεία κοπής μετάλλου και διασωστικά εργαλεία διάνοιξης θυρών: «Όλα αυτά παραγγέλθηκαν αφού ρωτήσαμε τι χρειάζεται και προχωρήσαμε με ταχύτατες διαγωνιστικές διαδικασίες» τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου. ***

Κάτι καλό θα έγινε… «Κάτι καλό πρέπει να έγινε…» σχολίασε στο Twitter ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος βλέποντας εκατοντάδες Τούρκους να… βρίζουν μια ανάρτησή του για την γενοκτονία των Ποντίων: «103 χρόνια μετά» έγραψε ο στρατηγός, «μαζί με το Ολοκαύτωμα & το Mets Yegham δεν παραγράφεται ούτε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Και συμπλήρωσε: «Ταπεινά αποτίουμε τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων & αποκηρύσσουμε την Ύβριν της λήθης και της άρνησης». Αυτό το μήνυμα ήταν που εξόργισε τους Τούρκους, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τους αιφνιδιάζει. Τότε με την κρίση του OrucReis, όταν οι Τούρκοι έψαχναν απεγνωσμένα τα ελληνικά υποβρύχια, ο αρχηγός έδωσε εντολή σε ένα από τα αόρατα υποβρύχια να αναδυθεί μέσα στο λιμάνι του Καστελλόριζου («για να μην το ψάχνουν άλλο οι Τούρκοι»- όπως ειπώθηκε) Μια άγνωστη συνομιλία με τον Πλανητάρχη Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share